Fuga do Z-4: Pontuação mínima para escapar do rebaixamento variou nos últimos cinco anos

Campeonato Brasileiro se encaminha para a reta final. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Números, cálculos e projeções. A vida do torcedor do Juventude não está fácil. Além de torcer para o seu time, ele tem que gastar energia secando os adversários e manipulando a calculadora. Com oito rodadas para o fim da Série A do Brasileirão, o sonho é atingir os 45 pontos para fugir do rebaixamento. Porém, esse número variou nos últimos anos para menos e a "linha da salvação" deve ser menor em 2025.

No ano passado, o Athletico caiu com 42 pontos. O primeiro que escapou foi o Bragantino, com 44. No ano de 2023, a histórica praticamente se repetiu. O Bahia fugiu com 44 da degola, mas o Santos foi para a Série B ao somar 43 pontos. Em 2021, o próprio Juventude foi o primeiro fora do Z-4 ao atingir 46 pontos e o Grêmio caiu com 43.

O ano de 2022 é um capítulo a parte na história recente. Neste recorte dos últimos cinco anos foi a menor pontuação para um time seguir na elite. Com 38 pontos, o time escaparia do descenso, pois o Ceará ficou em 17º com 37. No primeiro ano desta janela, em 2020, os critérios definiram o clube que permaneceria na Série A. Fortaleza e Vasco empataram em 41 pontos, mas o time do Nordeste escapou pelo saldo de gols.

MOMENTO ATUAL

Neste Brasileirão, com 36% de aproveitamento, o Santos estaria escapando de um segundo rebaixamento. Assim, pela projeção de momento, o time que terminasse o campeonato com 41 pontos estaria garantido na elite em 2026. Como o Juventude tem 26 pontos e restam ainda 24 em disputa, o time teria de somar mais 15.

O técnico Thiago Carpini precisaria de mais cinco vitórias, sendo que o clube conseguiu sete em 31 rodadas. O aproveitamento atual do Verdão é de 28%.

— Eu posso falar pelo que eu fiz nesses 13 jogos, a dificuldade que a gente está encontrando de um time, onde a gente já chegou num processo de um estado anímico um pouco mais sensível, dos resultados não acontecendo, já com a terceira troca de comando. Então, isso tudo vai refletindo nessas condições. E você, dentro de uma Série A, encaixar uma sequência de jogos, é muito difícil e seria fundamental para essa retomada. Infelizmente, não conseguimos, mas nesses 13 jogos a gente teve talvez momentos que nos deixaram esperançosos — analisou o técnico Thiago Carpini.

PONTO DE CORTE BRASILEIRÃO

Brasileirão 2024

16º - Bragantino - 44p

17º - Athletico - 42p

18º - Criciúma - 38p

19º - Atlético-GO - 30p

20º - Cuiabá - 30p

Brasileirão 2023

16º - Bahia - 44p

17º - Santos - 43p

18º - Goiás - 38p

19º - Coritiba - 30p

20º - América - 24p

Brasileirão 2022

16º - Cuiabá - 41p

17º - Ceará - 37p

18º - Atlético-GO - 36p

19º - Avaí - 35p

20º - Juventude - 22p

Brasileirão 2021

16º - Juventude - 46p

17º - Grêmio - 43p

18º - Bahia - 43p

19º - Sport - 38p

20º - Chapecoense - 15p

Brasileirão 2020