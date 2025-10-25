Fora de casa, Juventude enfrenta o Pelotas pela 7ª rodada da Copa FGF

O zagueiro Kauã Costa liderou a equipe nos dois primeiros jogos da competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela 7ª rodada da Copa FGF 2025 - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, o Juventude enfrenta o Pelotas. Neste domingo (26), o duelo inicia às 15h30min, no Estádio Boca do Lobo.

O Alviverde está em 6º lugar, com cinco pontos, vindos de uma vitória e dois empates em quarto jogos. O Pelotas é vice-líder, com nove pontos.

Os times chegam de derrota. O Papo foi derrotado pelo Inter por 3 a 2, enquanto os pelotenses perderam por 1 a 0 para o Gaúcho e saíram da liderança da competição.

Titular em três das quatro partidas, Kauã Costa, zagueiro jaconero, projetou a próxima partida diante do Lobo.

— A gente sabe que vai ser um jogo complicado. É o típico jogo que é definido em detalhe, então temos que estar 100% focados para entrar em campo, impor nosso ritmo e sair com um resultado positivo — comentou o defensor.