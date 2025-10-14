Fora de casa, Juventude enfrenta o Inter pela Copa FGF

Nesta quarta-feira (15), o Juventude enfrenta o Inter em partida válida pela 5ª rodada da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O clássico gaúcho inicia às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
Na tabela, o Papo está em quarto lugar, com cinco pontos, vindos de dois empates e uma vitória. A equipe de Filipe Dias, que atuava com o sub-20 na competição, passou a ter o reforço de cinco atletas do profissional. O time da capital, entretanto, é lanterna e ainda não pontuou no torneio.
Na última rodada, o Verdão conquistou sua primeira vitória. Derrotou o Aimoré por 1 a 0, com gol de Galego. Já o Colorado, que vem utilizando apenas a base, perdeu para o Gaúcho por 1 a 0.
O Esportivo, outro serrano da competição, acabou derrotado pelo Pelotas por 2 a 1, no último domingo (12).
Competição
Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Os dois melhores avançam direto para as semifinais e os times entre a terceira e sexta colocação disputam quartas de finais para definir quem segue na próxima fase. A semifinal e a final têm jogos de ida e volta, com a grande decisão prevista para 14 de dezembro.
O vencedor garante vaga no Brasileirão Série D de 2026 e disputa a Recopa Gaúcha com o Inter, atual campeão estadual.