"Foi um segundo tempo e uma derrota triste, vergonhosa para nós", desabafa técnico do Juventude

Técnico Thiago Carpini não gostou da atuação da equipe contra o Fortaleza. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Thiago Carpini não escondeu a frustração e a vergonha com o desempenho do Juventude no segundo tempo da partida contra o Fortaleza. O alviverde saiu na frente logo cedo e criou a esperança no torcedor de uma vitória em casa contra um adversário direto. Porém, após Gilberto perder um pênalti o time não se encontrou mais. O segundo tempo foi pior ainda, a equipe viu o time do nordeste virar para 2 a 1 e afundar o Verdão na vice-lanterna.

O treinador destacou a necessidade urgente de uma mudança de atitude por parte dos jogadores, especialmente após uma derrota que ele classificou como inaceitável. O time acumula cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates.

— Nós precisamos da iniciativa e da mudança de postura de todos. Hoje foi um segundo tempo e uma derrota triste, vergonhosa para nós. A gente está muito envergonhado com o que aconteceu no segundo tempo. Se você toma uma virada e perde o jogo lutando, guerreando, jogando, competindo com essa postura que o Jadson comentou, é um outro cenário — comentou o treinador após a partida.

Carpini enfatizou que, além da comissão técnica, as lideranças internas do elenco precisam assumir maior responsabilidade e intensificar a cobrança mútua para o time reagir e tentar deixar o Z-4.

— Nós sempre tivemos essa liderança, essas lideranças dentro do elenco, não é só o Jadson, mas essas lideranças elas precisam cada vez serem mais afloradas e assumir também todos esses acontecimentos, bônus e ônus, responsabilidade também e participarem mais. Acho que a cobrança entre eles também é positiva, não adianta só esperar a cobrança do comando, porque existe cobrança, existe a correção, vamos fazer o vídeo e vamos mostrar, mas a gente não pode cometer os mesmos erros — analisou Carpini.

O técnico concluiu que, apesar das dificuldades táticas e da oscilação defensiva, o time precisa elevar o nível de competitividade para as 12 rodadas que ainda restam na elite e tentar confirmar a permanência na Primeira Divisão.