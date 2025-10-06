Esportes

"Foi um segundo tempo e uma derrota triste, vergonhosa para nós", desabafa técnico do Juventude

Equipe levou a virada no segundo tempo da partida contra o Fortaleza e amargou mais um resultado negativo em casa contra um adversário direto para fugir do Z-4 do Brasileirão

Tiago Nunes

