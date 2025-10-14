Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste meio de semana. Arte Pioneiro / Agência RBS

Fluminense e Juventude entram em campo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Maracanã.

O Verdão vem de uma sequência de seis jogos sem vencer e ocupa a penúltima colocação na tabela de classificação com 23 pontos. Já o time carioca é sétimo colocado, com 38 pontos.

Enquanto o Juventude vem de derrota para o Palmeiras por 4 a 1, em São Paulo, o Fluminense descansou no final de semana. A última partida foi na derrota para o Mirassol, por 2 a 1, no dia 8 de outubro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy (Cano) e Keno (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Nenê, Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem para Palmeiras x Juventude

Jefferson Ferreira de Moraes-GO auxiliado por Thiaggo Americano Labes-SC e Fernanda Kruger-MT. VAR será Emerson de Almeida Ferreira-MG.

Onde assistir a Fluminense x Juventude

Amazon Prime anuncia a transmissão da partida. A Rádio Gaúcha Serra transmite no FM 102.7 e no app de GZH na opção SERRA.



Como chegam

O técnico Thiago Carpini terá o desfalque do zagueiro Rodrigo Sam. O atleta levou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com o retorno do volante Mandaca. O treinador segue sem ter o trio de zagueiros Luan Freitas, Wilker Ángel e Natã. Os dois primeiros estão na transição física e o último ainda no DM. O atacante Gabriel Veron também começou a transição. O meia Lucas Fernandes está no DM após um desconforto muscular antes da viagem para São Paulo, na última rodada.