Esportes

Positividade
Notícia

"Ficou mais difícil, mas ainda não estamos fora", diz vice de futebol do Caxias

José Caetano Setti concedeu entrevista coletiva após a derrota grená para o São Bernardo e analisou o momento de dificuldade da equipe

Eduardo Costa

direto de São Bernardo do Campo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS