"Ficou mais difícil, mas ainda não estamos fora", diz vice de futebol do Caxias

Caxias perdeu para o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias vive um momento delicado na Série C do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha marcada por resultados negativos, o time grená chega à reta final da competição em situação complicada, precisando de uma combinação de resultados para manter viva a esperança de acesso. A fase ruim acendeu o sinal de alerta.

Apesar da frustração evidente, ainda há uma luz no fim do túnel. Com uma última partida pela frente, o Caxias mantém chances matemáticas de conquistar o tão sonhado acesso. A missão é difícil, mas não impossível, e o elenco se apega à possibilidade de uma reviravolta para encerrar a campanha com o objetivo.

— Sei o quanto eles (torcedores) estão tristes, porque eu sei o quanto eu estou triste. Isso faz parte do futebol. Se a gente soubesse, tivesse uma explicação, a gente corria. Então, a gente não está sabendo o que está acontecendo. A gente está trabalhando. O Júnior está trabalhando muito. Está se dedicando, está mexendo, está experimentando. Tivemos alguns percalços na formação do time. Ficou mais difícil, mas ainda não estamos fora. Estamos ainda na briga. Então nós temos que acreditar, enquanto tivermos a chance, não se pode desistir nunca — comentou José Caetano Setti, vice presidente de futebol do Caxias.

Em meio à fase ruim que marca o Caxias na reta final da Série C, o clima é de frustração, mas também de resistência. Após mais um resultado adverso, o discurso dentro do vestiário revela o impacto emocional do momento, mas também a determinação em não desistir. Em entrevista após a partida, Setti resumiu o sentimento coletivo.

— Nós temos que lamber a ferida. Não adianta. A gente sabe que a partir de amanhã, a gente retoma as energias, retoma, levanta do baque, do tombo, e aí temos que acreditar nisso aí. Não podemos não acreditar numa chance que ela existe. É difícil. Mas nós temos uma obrigação de lutar por essa chance. Nós não podemos se entregar. Eu não iria me entregar e não vou me entregar — afirmou o dirigente.

O Caxias apostou em reforços para tentar mudar o rumo na reta final da Série C, mas os resultados esperados ainda não vieram. A equipe chega à última rodada precisando vencer e torcer por uma combinação de placares para manter viva a esperança de acesso. O cenário é desafiador, e o clube sabe que o destino agora não está apenas em suas mãos.

— Na janela, teve gente que conseguiu se reforçar bem, aplicou um dinheiro, aí vão dizer que é desculpa. Não, é a verdade. Vocês sabem que é a verdade. Então nós temos agora reverter. A nossa missão, que é ganhar e torcer para que lá eles façam o serviço e ajudem a gente. Porque agora a gente precisa disso também — finalizou Setti.