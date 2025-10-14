Expectativas frustradas na Série C, 33 contratações e dois técnicos: a passagem de José Caetano Setti no Caxias  

Setti deixou o cargo de vice de futebol do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Durou pouco mais de um ano a última passagem de José Caetano Setti como vice de futebol do Caxias. Anunciado para o cargo em setembro de 2024, o experiente dirigente de 72 anos retornava ao clube emocionado e motivado pelo desafio de reformular o grupo de jogadores, que havia evitado o rebaixamento à Série D.

Por conhecer como poucos os corredores do Estádio Centenário, Setti "voltava pra casa". Lugar onde comandou uma base vencedora no clube, na década de 1990, e montou equipes competitivas entre 2016 e 2019.

— Estamos assumindo essa bronca com muito entusiasmo, muita vontade e muito trabalho. Trabalhei com 12 presidentes. Eu me dei conta que se botarmos dois anos com cada um, já são 24 anos, mais seis de amador. Então, eu tenho uma boa parte da minha vida dentro do Caxias — revelou Setti na ocasião.

Aposta em Luizinho Vieira

Setti foi apresentado pelo presidente Roberto de Vargas, juntamente com o técnico Luizinho Vieira. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Ao lado de Setti, na apresentação de seu retorno ao clube, estava Luizinho Vieira. Profissional escolhido por ele e o presidente Roberto de Vargas em comandar a mudança de fotografia do elenco. O anúncio de Vieira surpreendeu a todos, especialmente ao técnico Thiago Gomes, com quem a gestão anterior — do presidente Mário Werlang — havia encaminhado a renovação de contrato.

O dirigente, com ajuda de Luizinho Vieira, contratou 25 atletas para a disputa do Gauchão 2025. Mas as atuações do time de Luizinho Vieira durante o Estadual e o desgaste do treinador com a torcida fizeram com que houvesse uma troca do comando técnico logo na segunda rodada da Série C.

Foi então que o dirigente contratou Júnior Rocha, técnico que havia conquistado o acesso à Série B com a Ferroviária em 2024. E o acerto deu resultados imediatos. O treinador conduziu uma grande arrancada da equipe, que terminou a primeira fase da Série C na liderança com 37 pontos e 12 vitórias.

Porém, o time terminou a fase quadrangular na lanterna do Grupo B, sem nenhuma vitória. Ao final da competição, foram noves jogos seguidos sem vencer. Setti havia contratado cinco reforços por empréstimo para a fase decisiva da competição, mas mesmo assim o que se viu em campo foi um time com poucos recursos e alternativas para mudar o cenário.

— No quadrangular, os detalhes nos tiraram da competição. Mas isso faz parte, erramos, claro que erramos, quem não erra? De repente erramos mais, por isso que não conseguimos subir. Se tem um culpado, sou eu — assumiu Setti.

33 contratações, incluindo atacante que não estreou

Setti, com aval dos técnico Luizinho Vieira e Júnior Rocha, contratou 33 atletas durante o período de um ano em que esteve atuando como vice de futebol. Incluindo a de um atacante que não pôde se quer estrear porque o dirigente nunca soube explicar qual era a pendência jurídica em questão. Sendo assim, Andrew, de 28 anos, chegou do Floresta sem ter a chance de vestir a camisa grená na Série C do Brasileiro.

— Fala com o jurídico, eu não posso falar sobre isso — comentava Setti sobre a situação do atleta.

Além dos reforços, o dirigente estendeu o vínculo de atletas que estavam na campanha grená na Série C 2024, com destaque para o goleiro Thiago Coelho, os meio-campistas Pedro Cuiabá e Tomas Bastos, além do centroavante Welder.

Ao final da Série C, o dirigente optou por deixar o cargo de vice de futebol alegando motivos pessoais, ficando uma vez mais marcado por formar equipes competitivas, mas que não alcançaram o objetivo ao término da temporada.

Com Setti, o desempenho do Caxias:

:: Semifinalista do Gauchão, sendo eliminado pelo Inter;

:: 2ª fase da Copa do Brasil, caindo para o Fluminense, no Estádio Centenário;

:: Classificação garantida para a disputa da Copa do Brasil 2026;

:: Terminou a 1ª fase da Série C na liderança, mas não conquistou o acesso, acabando na lanterna do Grupo B do quadrangular, com quatro pontos e nenhuma vitória.

Os jogadores contratados na gestão Setti:

Goleiros: Ronaldo Zílio (Jequié-BA) e Matheus Emiliano (Brusque);

Laterais: Thiago Ennes (Londrina-PR), Ronei (Brusque), Kelvyn (Chapecoense-SC), Marcelo Nunes (Brusque);

Zagueiros: Alan (América-RN), Douglas (Botafogo-PB), Carlos Henrique (Moreirense-POR), Gustavo Henrique (Portuguesa) e Alisson (Ferroviário-CE);

Meio-campistas: Paulinho (Tocantinópolis-TO), Lorran (Brusque), Eliedson (Criciúma), Vini Guedes (América-RN), Tauã (Portuguesa), Mossoró (Inter-SM), Guilherme Mantuan (Corinthians-SP), Nicholas (Ferroviário-CE), Yann Rolim (Ituano)

Atacantes: Andrew (Floresta), Calyson (Londrina-PR), Iago (ABC-RN), Richard (CSA-AL), Petterson (Criciúma), Igor Torres (Portuguesa), Douglas Skilo (Santa Cruz), Jhonatan Ribeiro (Goiânia), Gabriel Lima (Botafogo-PB), Gustavo Nescau (Água Santa-SP), Willen Mota (Água Santa), Eduardo Melo (Criciúma), Giovane Gomez (Maringá).

Renovações neste período

Goleiros: Victor Gollas e Thiago Coelho

Zagueiro: Lucas Cunha

Meio-campistas: Pedro Cuiabá e Tomas Bastos