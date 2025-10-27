Executivo mapeia a crise do Juventude: "Perdemos muitos pontos em casa e, fora, temos a pior campanha. Precisamos ser realistas e encarar"

Juventude fez até agora 21 pontos em casa e apenas cinco como visitante na Série A. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Enquanto o campo fala uma língua de dificuldade, o executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, trouxe lucidez e serenidade ao analisar o momento do clube no Brasileirão. Antes da derrota para o Grêmio, Rondinelli reconheceu que o Juventude escolheu o "caminho mais difícil" na competição e detalhou os fatores que levaram o time à zona de rebaixamento.

Rondinelli admitiu que a limitação financeira é evidente, mas destacou que o Juventude trabalha com uma responsabilidade "austera". Ele comentou sobre o investimento baixo se comparado com os milionários do país e os erros cometidos.

— Nesse momento não podemos olhar a tabela, olhar os adversários temos que saber que a gente tem que ir no... jogo a jogo, escolhemos como eu disse um caminho mais difícil na competição e esses jogos nós temos que encarar como finais pra gente manter o Juventude na Série A — afirmou o executivo.

Rondinelli defendeu o modelo de gestão, mas reconheceu que o clube está lutando contra gigantes, tendo a menor folha salarial da Série A. Ele ressaltou que, apesar da irregularidade que marcou a campanha desde o início, o clube precisa manter o equilíbrio na dificuldade.

— A gente segue rigorosamente o orçamento e o risco de estar numa zona de rebaixamento são vários fatores pode ser um investimento baixo, pode ser erros que aconteceram mas tivemos a energia suficiente pra corrigir pra trabalhar. O Juventude, assim, como eu digo sempre, é uma plataforma muito segura pra trabalhar só que nós estamos lutando contra gigantes — destaco Rondineli.

Pontos Perdidos em Casa e o Drama Fora de Casa

O executivo foi realista sobre a irregularidade, que não foi resolvida plenamente nem com a chegada de Carpini. O começo até empolgou e o torcedor se agarrou no Carpinismo. Contudo, a mística durou pouco. Outro grande problema é o desempenho fora do Alfredo Jaconi.

— A irregularidade vem desde o início da competição, nós vencemos o Vitória, vencemos o Ceará, empatamos com o Mirassol e aí vem uma sequência muito ruim. O que passou, passou a gente tem que pensar no próximo jogo, perdemos muitos pontos em casa e, fora, temos a pior campanha. Precisamos ser realistas e encarar se a gente realmente quer ficar na primeira divisão — refletiu o executivo.