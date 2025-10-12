Esportivo perde a primeira partida pela Copa FGF diante do líder Pelotas 

Partida ocorreu na Boca do Lobo neste domingo (12). Heitor Araújo / E.C. Pelotas

O Esportivo visitou o Pelotas, na Boca do Lobo, na tarde deste domingo (12), pela terceiro compromisso de ambos na Copa Federação Gaúcha de Futebol — Troféu Ruy Carlos Ostermann. E a equipe da Serra perdeu por 2 a 1.

Com o resultado, o Esportivo ocupa a quinta colocação da tabela, com quatro pontos. Já o Pelotas manteve o 100% de aproveitamento e lidera o torneio, com nove pontos.

O próximo desafio do Tivo será no dia 25 diante do Gaúcho, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O jogo

Em Pelotas, os donos da casa abriram uma importante vantagem com gols de Cristiano e Jean Roberto, ainda na primeira etapa.