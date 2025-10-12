Esportes

2 a 1
Notícia

Esportivo perde a primeira partida pela Copa FGF diante do líder Pelotas 

Terceiro confronto das equipes pela competição regional ocorreu na tarde deste domingo (12) na Boca do Lobo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

