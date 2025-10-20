Esportivo goleia Inter em jogo atrasado da Copa FGF

Fabinho, Igor e Anderson marcaram para o Tivo. Kévin Sganzerla / Divulgação

O Esportivo conquistou sua segunda vitória na Copa FGF 2025 - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Venceu o Inter por 3 a 0, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, em jogo atrasado da 3ª rodada da competição.

Após a vitória, o Tivo passou a ocupar a quarta colocação na tabela, com sete pontos. Dos quatro jogos disputados, tem duas vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe de Márcio Nunes volta à campo no próximo sábado (25), enfrentando o líder Gaúcho. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o jogo começa às 18h.

Goleada Alviazul

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, porém morno e com poucas chances de gol.

A equipe serrana voltou animada para a etapa final e aproveitou as bolas paradas para definir o placar com menos de 15 minutos. Logo aos dois minutos, o lateral-esquerdo Fabinho abriu o placar. Quatro minutos depois, o zagueiro Igor ampliou ao escorar um cruzamento na área.