Esportivo goleia Inter em jogo atrasado da Copa FGF

O Esportivo conquistou sua segunda vitória na Copa FGF 2025 - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Venceu o Inter por 3 a 0, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, em jogo atrasado da 3ª rodada da competição.
Após a vitória, o Tivo passou a ocupar a quarta colocação na tabela, com sete pontos. Dos quatro jogos disputados, tem duas vitórias, um empate e uma derrota.
A equipe de Márcio Nunes volta à campo no próximo sábado (25), enfrentando o líder Gaúcho. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o jogo começa às 18h.
Goleada Alviazul
O primeiro tempo foi bastante equilibrado, porém morno e com poucas chances de gol.
A equipe serrana voltou animada para a etapa final e aproveitou as bolas paradas para definir o placar com menos de 15 minutos. Logo aos dois minutos, o lateral-esquerdo Fabinho abriu o placar. Quatro minutos depois, o zagueiro Igor ampliou ao escorar um cruzamento na área.
O Colorado se viu mais uma vez atrás do placar na competição e se tornou mais ofensivo. Com o espaço aberto e em uma tarde dos defensores bento-gonçalvenses, o zagueiro Anderson aproveitou e marcou o terceiro. O goleiro Lúcio ainda defendeu um pênalti, evitando qualquer chance do time da capital marcar.