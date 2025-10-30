Escola de judô Kuse Dojô conquista Estadual geral por equipes na Divisão Aspirantes

O Kuse Dojô conquistou o título do Campeonato Estadual geral por equipes na Divisão Aspirantes. A equipe caxiense somou 616 pontos e superou adversários tradicionais como a Associação de Judô Freires e o Centro Medianeira.
Além disso, a equipe alcançou um feito importante: o quinto lugar na Divisão Principal, competindo lado a lado com os maiores clubes do Estado. Esse resultado consagra o Kuse Dojô como uma das grandes forças desse esporte no Rio Grande do Sul.
Na Divisão Aspirantes, o desempenho foi dominante, garantindo a liderança com ampla vantagem sobre os concorrentes. Já na Divisão Principal, o quinto lugar coloca o Kuse Dojô entre os gigantes do judô estadual, atrás apenas de clubes tradicionais como Grêmio Náutico União e Sociedade de Ginástica Porto Alegre.
— Estamos imensamente orgulhosos do feito de nossa equipe, que sempre com muita humildade, disciplina e dedicação, treinam e se emprenham atrás de seus objetivos — comentou o professor Miguel Kuse.
Divisão Aspirantes – Campeonato Estadual 2025
- Kuse Dojô – 616 pontos
- Associação de Judô Freires – 480 pontos
- Centro Medianeira – 360 pontos
- CM Judô – 340 pontos
- OSS Escola de Artes Marciais – 285 pontos
Divisão Principal – Campeonato Estadual 2025
- Grêmio Náutico União – 3681 pontos
- Sociedade de Ginástica Porto Alegre – 2958 pontos
- Clube Recreio da Juventude – 1293 pontos
- Kiai – Associação Canoense de Judô – 1286 pontos
- Kuse Dojô – 613 pontos