Escola de judô Kuse Dojô conquista Estadual geral por equipes na Divisão Aspirantes

Escola de Judô Kuse Dojô representa Caxias do Sul. Kuse Dojô / Divulgação

O Kuse Dojô conquistou o título do Campeonato Estadual geral por equipes na Divisão Aspirantes. A equipe caxiense somou 616 pontos e superou adversários tradicionais como a Associação de Judô Freires e o Centro Medianeira.

Além disso, a equipe alcançou um feito importante: o quinto lugar na Divisão Principal, competindo lado a lado com os maiores clubes do Estado. Esse resultado consagra o Kuse Dojô como uma das grandes forças desse esporte no Rio Grande do Sul.

Na Divisão Aspirantes, o desempenho foi dominante, garantindo a liderança com ampla vantagem sobre os concorrentes. Já na Divisão Principal, o quinto lugar coloca o Kuse Dojô entre os gigantes do judô estadual, atrás apenas de clubes tradicionais como Grêmio Náutico União e Sociedade de Ginástica Porto Alegre.

— Estamos imensamente orgulhosos do feito de nossa equipe, que sempre com muita humildade, disciplina e dedicação, treinam e se emprenham atrás de seus objetivos — comentou o professor Miguel Kuse.

Divisão Aspirantes – Campeonato Estadual 2025

Kuse Dojô – 616 pontos Associação de Judô Freires – 480 pontos Centro Medianeira – 360 pontos CM Judô – 340 pontos OSS Escola de Artes Marciais – 285 pontos

Divisão Principal – Campeonato Estadual 2025