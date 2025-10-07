Esportes

Erros inadmissíveis e mea-culpa: o desabafo do capitão do Juventude sobre a campanha no Brasileirão

Durante a parada para a Data Fifa, o Juventude entra em campo em jogo atrasado pelo Brasileirão contra o Palmeiras, partida da 12ª rodada 

Tiago Nunes

