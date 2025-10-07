Erros inadmissíveis e mea-culpa: o desabafo do capitão do Juventude sobre a campanha no Brasileirão

Jadson tem contrato até o fim de 2026 com o Juventude. E.C Juventude / Divulgação

O Juventude vive mais um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O time Jaconero perdeu de virada por 2 a 1 para o Fortaleza em casa, na última rodada, e estacionou nos 23 pontos. Com a quinta partida consecutiva sem vencer, o Alviverde caiu uma posição, foi para a penúltima colocação da Série A e se complicou de vez na luta contra o rebaixamento.

Coube ao volante Jadson, uma das vozes ativas do elenco, dar explicações após a partida. Ele não poupou críticas ao desempenho da equipe, especialmente na segunda etapa, e fez um desabafo.

— A gente não tinha feito um segundo tempo tão horrível como fizemos neste jogo. Tivemos um baita primeiro tempo, pressionamos, criamos chances. Poderíamos ter saído com mais de um gol de vantagem. E, no segundo tempo, a gente comete uns erros que não dá para explicar. É difícil. Nada que eu fale para o nosso torcedor vai justificar a nossa atuação no segundo tempo. E eles têm todo o direito de nos vaiar, de nos cobrar, porque não é admissível o que a gente fez no segundo tempo — comentou o volante.

Mea-culpa e a consciência do risco

Além de lamentar os erros, Jadson admitiu que o elenco precisa fazer uma autocrítica severa e reconhecer que a situação na zona de rebaixamento foi "construída" pelas próprias atuações do time, e antes mesmo da chegada do técnico Thiago Carpini, que está tentando achar soluções para a equipe.

— Agora é o momento de colocar a cabeça no lugar e ter a consciência de que a gente não está nessa situação por causa deste último jogo. A gente construiu essa situação. Precisamos também fazer uma mea-culpa. Colocar a mão na consciência, temos que nos sacrificar mais do que nós estamos nos sacrificando. Não podemos fazer uma semana que nós fizemos, trabalhando bastante e entregar o que a gente entregou no segundo tempo. Ser a melhor versão no próximo jogo, é só isso que a gente precisa fazer — desabafou Jadson.

A gente precisa ter ação nesse momento JADSON Volante do Juventude

Para sair da crise, o volante defende que o Juventude precisa voltar a pontuar o mais rápido possível. A missão será dura. O próximo adversário é o líder do Brasileirão, o Palmeiras, fora de casa, no sábado, às 19h.