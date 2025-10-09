Entre Data Fifa e lesões, Palmeiras enfrenta onda de desfalques para receber o Juventude

Maior artilheiro do Palmeiras no século, com 106 gols, e goleador máximo do Allianz Parque, com 54, Veiga estará em campo contra o Juventude. Cesar Greco / Palmeiras / Assessoria

O técnico Abel Ferreira será obrigado a promover uma grande reformulação na escalação do Palmeiras para enfrentar o Juventude neste sábado (11), às 19h, em São Paulo. O Verdão paulista sofre com uma série de desfalques importantes, principalmente devido à Data Fifa. No total, 10 atletas estão de fora do compromisso do final de semana.

O setor mais afetado é o de jogadores sul-americanos convocados para suas seleções: o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), os uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres, e os argentinos Aníbal Moreno e Flaco López estão fora. Além deles, o atacante Vitor Roque cumpre suspensão automática, aumentando os problemas de Abel Ferreira. Apesar das baixas, Raphael Veiga aposta na força no elenco:

— O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano, então, com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude — analisou o meio-campista, que soma 367 partidas pelo clube, sendo 39 e quatro gols na atual temporada.

Quatro atletas permanecem sob cuidados médicos na Academia de Futebol e fizeram apenas tratamento interno: o lateral-direito Khellven, o atacante Paulinho, o volante Lucas Evangelista e o atacante Sosa, também desfalcam a equipe.

Reforço do Sub-20

A boa notícia para o treinador português é o retorno do quarteto que disputou o Mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira. Luighi, Erick Belé, Gilberto e Coutinho se reapresentaram e treinaram com o elenco, ficando à disposição para o confronto contra o Juventude.