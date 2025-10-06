"Enquanto a matemática permitir, nós temos chance ainda", diz técnico do Caxias sobre busca pelo acesso

Técnico Júnior Rocha a beira do campo no estádio Primeiro de Maio. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias segue sem vencer no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (5), a equipe foi derrotada pelo São Bernardo por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O gol da partida foi marcado por Dudu Miraíma, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o time grená chegou a oito jogos sem vitória na competição e permanece na lanterna do Grupo B, com apenas três pontos. A situação se agravou, e agora o Caxias não depende mais de si para conquistar o acesso à Série B.

Após o jogo, o técnico Júnior Rocha concedeu entrevista coletiva e lamentou o desempenho da equipe.

— Fizemos um primeiro tempo abaixo. Ficamos pouco com a bola, mesmo eles nos pressionando, não tivemos coragem. Tomamos um gol que são os destalhes do futebol. No segundo tempo, voltou a ser o Caxias que estamos acostumados. Enquanto a matemática permitir, nós temos chance ainda. Temos que fazer nossa parte contra o Floresta — avaliou o treinador grená.

A última vitória do Caxias na Série C aconteceu no dia 9 de agosto, quando fez 1 a 0 no ABC. Desde então, a equipe amarga uma sequência negativa de oito partidas sem triunfos, com apenas um gol marcado nesse período. O desempenho ofensivo é muito abaixo, especialmente em uma fase decisiva da competição, onde o clube já não depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B.

— No primeiro tempo, nosso goleiro foi destaque e no segundo tempo foi o goleiro deles. Apesar dos erros de passe e tomada de decisão, fizemos um segundo tempo muito bom. Todos os jogos são muito parelhos. Eu não vejo nada de distância pro Caxias. Entendo, se tiver essa opinião de vocês e respeito. Vejo um campeonato muito competitivo. A competição vai até o final com todos com chances de acesso — analisou.

O Caxias volta a campo no próximo sábado (11), às 17h, para enfrentar o Floresta em mais um duelo decisivo pelo quadrangular final da Série C. Sem vencer há oito jogos, o time grená precisa obrigatoriamente conquistar os três pontos e ainda torcer por uma vitória do Londrina sobre o São Bernardo para seguir com chances de acesso à Série B. A combinação de resultados é a única que mantém viva a esperança da equipe na competição.

— Nós temos criado nossas chances, mas a bola não entra. Criamos hoje, contra o Londrina, contra o Floresta. Não é desculpa. Não podemos ficar lamentando. Temos tentado nos aperfeiçoar diariamente. Temos pressionado e marcado em bloco médio os adversários. O nível de jogos que temos feito não tem deixado a desejar pra ninguém — finalizou o treinador.