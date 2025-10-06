Esportes

"Enquanto a matemática permitir, nós temos chance ainda", diz técnico do Caxias sobre busca pelo acesso

Júnior Rocha analisou mais um resultado negativo no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro

Eduardo Costa

direto de São Bernardo do Campo

