Em situações diferentes na tabela, Apafut e Nova Prata jogam pela 5ª rodada da Terceirona Gaúcha

Equipe de Caxias do Sul está oito pontos atrás do líder. Ulisses Castro / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (22), às 15h, a Apafut e o Nova Prata jogam pela 5ª rodada da Terceirona Gaúcha. As equipes ocupam, respectivamente, a segunda e a quinta colocação do Grupo A.

A Apafut joga com o 1992, no Sesi, em Caxias do Sul. A equipe, que folgou na última rodada, vem de um empate sem gols com o Novo Horizonte.

Já o Nova Prata encara o Novo Horizonte, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. No último domingo (19), acabou derrotada pelo líder Guarani-VA, por 2 a 0.

Em situações diferentes no Grupo A, a equipe caxiense ocupa o 2º lugar, com quatro pontos. Enquanto isso, o time de Nova Prata é o atual lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.

Confira a tabela do Grupo A

Guarani-VA - 12 pts

Apafut - 4 pts

Clube 1992 - 2 pts, saldo de gols -3

Novo Horizonte - 2 pts, saldo de gols -7