Em nova função, ex-volante revive momentos da carreira e relembra participação em Gre-Nal único

Juliano com a camisa do Inter. Alexandre Lops / Imprensa,Inter

O ex-volante Juliano Pacheco, atualmente com 35 anos, parou de jogar há mais de dois anos. Após encerrar a carreira, atuou numa empresa de intermediação de atletas, mas há poucos meses decidiu retornar ao campo. Ele aceitou um convite da Apafut para ser auxiliar técnico da equipe caxiense que disputa a terceira divisão do Campeonato Gaúcho.

Como atleta, começou a carreira no Inter e defendeu Goiás, Fortaleza, Figueirense, Caxias, entre outros. No colorado, Juliano participou, sendo titular, do primeiro clássico fora do Estado, e que passou da fronteira do Brasil com o Uruguai, sendo jogado no Estádio Atílio Paiva, de Rivera. Até hoje, o único Gre-Nal fora do país. O Grêmio venceu por 2 a 1.

— Eu tive momentos muito bons na época do Inter dos 12 aos 21 anos. Eu fui criado ali. E tive momentos muito bons na base. Depois eu subi no Profissional. Joguei um Gre-Nal Profissional no Uruguai, o único clássico fora do país, em 2011 — relembrou em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, e ainda completou sobre a carreira:

— No Goiás fui campeão da Série B. Eu tive uma identificação muito forte com Fortaleza também. Joguei por um ano só. E talvez aí tenha sido um erro da minha parte. Ter saído de lá. Em 2016, a gente perdeu o acesso para o Juventude na Série C. Eu tive uma identificação muito forte com a torcida. O meu jogo, meu estilo de jogo encaixou.

Revelado pelo Inter, também defendeu o Goiás — inicialmente por empréstimo e depois em definitivo — entre 2012 e 2015. Seguiu para o Fortaleza em 2016, depois jogou pelo Figueirense, CRB, Caxias (2019 a 2021), São Bento, Brusque, Brasil- Pelotas e Amazonas FC (2022), encerrando a carreira em 2023

— Eu acabei indo para o Figueirense no outro ano. O clube estava voltando da Série A. E eu acabei tendo muitos problemas lá. Mas faz parte. Eu acho que no Inter, no Fortaleza e no Goiás alguns momentos. E aqui no Caxias, mais para o final. Eu vim visitar o clube. Me senti muito bem. Eu me lembro de uma energia muito forte. E joguei por três anos aqui. 19, 20 e 21. Me sentia muito bem, jogando. Foi uma identificação forte que eu tive. E guardo com boas memórias até hoje.

Nova função

Juliano está como auxiliar da Apafut. Apafut / Divulgação

Atualmente, Juliano é auxiliar do técnico Éverson Aguiar, na Apafut nesta transição de carreira. Ele se prepara para obter a licença B da CBF, além de retomar o curso de Educação Física. No clube da Terceirona Gaúcha, tem vivido algo diferente.

— O que me surpreende muito são esses processos. Eu não tinha noção de tamanha quantidade de processos durante o dia a dia. De montar treino, de resolver problemas internos. Às vezes, algum atleta com problema, ou alguma situação no externo que tenha que resolver de imediato, para acontecer de urgência — comentou e completou:

— Pelo fato de eu ter sido capitão em vários clubes, eu enxergo muitos atletas não comunicando, não tendo essa parte de comunicação, de liderança. Eu acho fundamental no dia a dia para um grupo vencedor fazer acontecer. Tu teres uma comunicação com teu colega do lado, uma comunicação positiva, ou uma crítica construtiva para que o grupo cresça e faça acontecer.



