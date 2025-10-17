"Em grande parte do jogo, o Juventude foi superior ao Fluminense", diz Thiago Carpini

Time de Thiago Carpini fez jogo de igual pra igual no Maracanã, mas foi castigado no final. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude de Thiago Carpini retorna do Rio de Janeiro com o sentimento de que poderia trazer pontos do duelo contra o Fluminense pela 28ª rodada do Brasileirão. As cinco mudanças promovidas pelo treinador para este confronto e as substituições realizadas durante os 90 minutos deixaram o time perto de vencer no Maracanã.

Mas no final, o gol de Thiago Silva decretou o sétimo jogo seguido sem vitória do Verdão. Thiago Carpini comentou sobre o desempenho de sua equipe.

— Todas as derrotas são doloridas, mas algumas mais. E outras a gente consegue assimilar melhor por ver bastante coisas boas, que foi o caso de hoje (quinta-feira). Em grande parte do jogo, o Juventude foi superior ao Fluminense, nós jogamos, colocamos a bola no chão. As chances reais da partida foram do Mandaca, no primeiro tempo, não lembro de chances do Fluminense, e no segundo, o adversário teve uma ou duas finalizações e o gol; e nós a bola na trave do Giovanny e outra chance real de gol — apontou o técnico do Ju, que completou:

— Eu vejo que teve pontos positivos. Claro que tem aquela questão anímica da maneira que foi. Acho que um ponto talvez não era o ideal, não mudaria muito a nossa situação momentânea. Mas, sem dúvida, na questão anímica ajudaria bastante, até como uma recompensa do jogo bom que eles fizeram, da energia usada no jogo.

O treinador alviverde ainda citou a arbitragem do goiano Jefferson Ferreira de Moraes, uma vez que o gol carioca surgiu após a aplicação da regra dos oito segundos, que deu escanteio ao Fluminense, no último lance da partida.