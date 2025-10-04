Em busca de mais 21 pontos, Juventude tem a obrigação de vencer o Fortaleza neste domingo

Time do técnico Thiago Carpini precisará vencer todas em casa e somar fora para não cair. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Ao pisar no gramado do Alfredo Jaconi neste domingo (5), às 18h30min, contra o Fortaleza, o goleiro Jandrei carregará nas costas um peso muito maior do que a camisa alviverde: o número exato de finais restantes. Faltam 13 rodadas para o Juventude na Série A, e cada partida concluída intensifica a pressão para superar a desvantagem de cinco pontos em relação ao Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A sobrevivência do Verdão passa, inevitavelmente, pela força de sua fortaleza. Dos jogos que restam, seis serão no Estádio Alfredo Jaconi. Internamente, o cálculo é claro: o clube busca 21 pontos para alcançar a marca segura dos 44. Com a Série A acirrada, no entanto, o ponto de corte pode ser ainda mais baixo, mas o Juventude sabe que a calculadora não perdoa. O campo pode ser uma ciência humana, mas a matemática é fria e calculista. Para não cair, o time terá de se superar.

Agora, o elenco alviverde não tem mais escolha. Vencer na sua casaé uma obrigação para começar uma reação sólida e não ter um ano de 2026 na Série B do Brasileirão, como reconhece o volante Peixoto.

— Sabemos que em casa é um jogo muito importante contra o Fortaleza, uma equipe que tem bons jogadores. E a gente sabe também do nosso potencial na nossa casa. Temos que nos impor mais, buscar o resultado, porque precisamos fazer os três pontos. Vamos continuar entregando o nosso melhor a cada dia, porque é possível sim sair dessa situação. E a gente crê que vai sair — afirmou Peixoto, titular contra o Fortaleza, que completou:

— Todo jogo a gente joga para vencer, independente se é fora ou dentro de casa, mas é claro que os outros times também nos colocam uma dificuldade. Sabemos temos capacidade para vencer e já demonstramos isso com a chegada do Carpini.

Além do Fortaleza, o Juventude ainda terá em casa no Brasileirão os duelos contra Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos. Já longe de Caxias do Sul, o Verdão vai encarar Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Sport, Vasco, São Paulo e Corinthians.