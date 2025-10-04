Esportes

Em busca de mais 21 pontos, Juventude tem a obrigação de vencer o Fortaleza neste domingo

Alviverde terá mais seis jogos no Jaconi. Além de vencer em casa, terá de pontuar fora de Caxias do Sul para garantir a permanência no Brasileirão

Tiago Nunes

