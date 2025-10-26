Em Bento Gonçalves, Esportivo empata com o Gaúcho pela Copa FGF

Time alviazul saiu na frente, mas cedeu o empate no segundo tempo. Kévin Sganzerla / Esportivo,Divulgação

O Esportivo ficou no empate em 1 a 1 com o Gaúcho, na noite deste sábado (25), na Montanha dos Vinhedos, pela 7ª rodada da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann. O resultado tirou a equipe de Passo Fundo da liderança e manteve o time de Bento na quarta posição.

Em um jogo muito disputado em Bento Gonçalves, o Esportivo abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Guilherme Farias tocou na saída do goleiro adversário e abriu o placar: 1 a 0. Antes disso, o goleiro Lucas Alves havia feito pelo menos duas grandes defesas para salvar o Gaúcho.

No segundo tempo, o time de Passo Fundo ajustou a marcação e não correu tantos riscos. Aos 31 minutos, Zanelatto, volante emprestado pelo Caxias, arriscou um chute forte de fora da área e empatou a partida: 1 a 1.

O Tivo é o quarto colocado com oito pontos. Até aqui, em cinco partidas, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.