Elenco do Juventude ganha folga e volta aos trabalhos na quarta-feira com desfalques 

Grupo terá tempo reduzido para enfrentar o Palmeiras. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude terá dois dias de folga para "juntar os cacos" após a derrota no clássico contra o Grêmio, na Arena. O elenco Alviverde foi liberado e só se reapresenta na próxima quarta-feira (29), quando inicia a preparação para o confronto contra o Palmeiras, no Estádio Alfredo Jaconi, domingo (2), às 18h30min.

A reapresentação ocorre no meio da semana e o técnico Thiago Carpini terá quatro dias de preparação para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Recentemente, os dois se enfrentaram em jogo atrasado do primeiro turno e terminou com vitória do time paulista, em seus domínios, por 4 a 1.

Para a partida no Estádio Alfredo Jaconi, mais problemas para o técnico Thiago Carpini. Primeiro, ele não contará com o zagueiro Marcos Paulo, expulso diante do Grêmio. O volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari levaram o terceiro cartão amarelo cada. Ambos estão fora de pegar o Palmeiras. Outros dois jogadores devem seguir no departamento médico. O volante Mandaca tem lesão de lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda e o meia Lucas Fernandes um desconforto muscular.