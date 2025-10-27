Esportes

Brasileirão
Notícia

Elenco do Juventude ganha folga e volta aos trabalhos na quarta-feira com desfalques 

Jogadores do Juventude terão dois dias de descanso antes de enfrentar a equipe do Palmeiras no próximo final de semana

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS