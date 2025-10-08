EcoRace: 6ª edição da maior corrida de obstáculos da Serra Gaúcha terá novidades 

Douglas Groselli (E) e Marcelo Rodrigo Habitzheiter (D) em entrevista ao Show dos Esportes. Camila Corso / Agência RBS

No dia 7 de dezembro, Caxias do Sul recebe mais uma edição da EcoRace, considerada a maior corrida de obstáculos da Serra Gaúcha. Com diversas modalidades, as provas têm início às 8h30min, na Fazenda Parque Vila Oliva (Est. Mun. Geraldo Dagostini, 3807 – Vila Oliva).

Na competição para adultos, o percurso é de 6km e conta com mais de 40 obstáculos. As categorias são divididas por idade, entre individual feminino e masculino, duplas masculinas, femininas e mistas. A Corrida Kids tem 1,5km de trajeto e participam crianças dos quatro aos 14 anos, também separados por idade.

Ao longo do percurso, os concorrentes passam por obstáculos diversos em meio à natureza. Para evitar alguma adversidade, ele pode escolher não fazê-la e "pagar" com a quantidade de burpees escolhida pelo instrutor.

Em entrevista ao Show dos Esportes, Douglas Groselli e Marcelo Habitzheiter, dois dos organizadores do evento, falaram sobre o feedback do público sobre a competição.

— No meio da prova, a pessoa imagina "o que eu estou fazendo aqui?", e ela termina a prova pedindo "quando que é a próxima?". O nosso objetivo maior é que a pessoa tenha um momento de se desafiar e de curtir — comentam.

Este ano, além do acompanhamento por fotógrafos, a EcoRace será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do evento. Câmeras espalhadas ao longo da prova irão captar integralmente as etapas dos competidores. Ao término das disputas, a transmissão fica salva na plataforma.

Outra novidade é a corrida à fantasia. Adultos e crianças, os participantes podem superar os obstáculos fantasiados e, após votação popular, o dono da melhor caracterização ganha a inscrição para a próxima edição.

O evento é realizado pela Tríade Eventos Esportivos e contará com food trucks e espaços para crianças e famílias acompanharem a competição. As inscrições podem ser feitas através deste link, até o dia 23 de novembro, no último lote da corrida.



