Após nova derrota, goleiro do Caxias desabafa: "É difícil achar palavras e explicações'"

Caxias perdeu para o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias ainda respira na Série C e chega à última rodada com chances de classificação, mesmo que mínimas. A equipe grená se manteve viva graças à atuação decisiva do goleiro Thiago Coelho, que foi responsável por pelo menos quatro defesas cruciais durante a partida diante do São Bernardo, na derrota por 1 a 0.

Sem essas intervenções, o time poderia ter sofrido uma goleada que comprometeria o saldo de gols — fator que pode ser determinante na rodada final contra o Floresta.

— Nesse momento, é difícil achar palavras e explicações. Na derrota é difícil falar, sempre é difícil. Nosso grupo é um grupo de homens. A gente nunca deixou de lutar, às vezes o resultado não vem, nós lutamos. Procurei ajudar da melhor maneira possível. Pedir perdão pra torcida, porque eles vieram pra nos apoiar, sempre nos apoiaram, e é isso, agora é levantar a cabeça, dar sequência, terminar com dignidade o campeonato — comentou o goleiro Thiago Coelho na saída de campo em São Bernardo.

Apesar das atuações abaixo do esperado, o Caxias ainda não está matematicamente eliminado do quadrangular decisivo. Com apenas um gol marcado em cinco partidas, nenhum triunfo conquistado e duas derrotas acumuladas, o time grená segue com chances de classificação. A matemática ainda permite sonhar, mas o desempenho ofensivo limitado e a ausência de vitórias colocam o time em uma situação delicada na tabela.

No entanto, o cenário vai além dos números. A falta de resultados positivos e o baixo rendimento em campo têm afetado diretamente a equipe. Mesmo sem a confirmação oficial da eliminação, o Caxias dá sinais de esgotamento emocional e técnico, o que, na prática, representa uma eliminação moral da competição, que precisará ser revertido.

— Toda derrota tem um peso. Eu acho que jogamos bem no segundo tempo, mas é isso, não criamos pra fazer o gol. Os números falam tudo, o primeiro tempo eles mereceram a vitória, segundo tempo tivemos chance de fazer gol, mas é isso, o futebol é resultado, às vezes a gente joga bem e não ganha, às vezes joga mal e ganha. Então não tem muito o que explicar. Agora é dar sequência e terminar com dignidade — finalizou Thiago Coelho.