Esportes

Frustrado
Notícia

Após nova derrota, goleiro do Caxias desabafa: "É difícil achar palavras e explicações'"

Thiago Coelho foi destaque ao fazer grandes defesas na partida diante do São Bernardo. Time grená perdeu por 1 a 0 e não depende de si para conseguir o acesso na rodada final

Eduardo Costa

Direto de São Bernardo do Campo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS