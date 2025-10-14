Dois clubes da Série C aguardam resposta para acerto com técnico do Caxias para 2026

Júnior Rocha com auxiliar Macaé durante empate com o Floresta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao que tudo indica, Júnior Rocha deve deixar o Caxias nos próximos dias. Após a participação grená na Série C do Brasileiro, o treinador revelou propostas, deixou seu futuro em aberto, mas inclinou pela saída do Estádio Centenário.

Até porque, na mesa do técnico grená estão projetos e valores mais vantajosos ao profissional. Estão mais próximos de contratar o treinador o Botafogo-PB e a Inter de Limeira.

Os paraibanos projetam que o elenco de 2026 tenha uma folha salarial de R$ 1 milhão no Estadual e R$ 1,3 milhão na disputa da Série C 2026. O salário que Júnior Rocha receberia na Paraíba ficaria na casa dos R$ 100 mil. A previsão para o ano que vem é de que a SAF do Botafogo-PB invista cerca de R$ 26 milhões, R$ 10 milhões a mais do que na atual temporada. Além disso, o homem responsável pelo futebol dos paraibanos é Rodrigo Pastana, que trabalhou com Júnior no Guarani em 2024.

Mas a Inter de Limeira também está na parada para contratar o técnico do Caxias. Júnior Rocha já trabalhou na equipe paulista entre 2023 e 2024, classificando o clube para a disputa da Copa do Brasil. O treinador mantém uma boa relação com o presidente do time, Danilo Maluf. A Inter obteve o acesso para a disputa da Série C 2026, competição na qual Júnior tem trabalhado com frequência. Outro trunfo dos paulistas para um possível acerto com o técnico é que estando em Limeira, Rocha ficaria mais próximo de sua família, que reside em Iracemápolis-SP.

E o Caxias, quer Júnior Rocha?

Até a manhã desta terça-feira (14), o Caxias não fez uma proposta de renovação de contrato ao técnico de 44 anos. Há uma indefinição importante que pode afastar Júnior Rocha do Caxias neste momento da temporada. José Caetano Setti pediu para se afastar do cargo de vice de futebol do clube. A principal pasta não tem representante e um acerto com o técnico teria que ser feito diretamente com o presidente Roberto de Vargas.