Do Uruguai ao Jaconi: Conheça o goleiro que estreou pelo Juventude defendendo pênalti

Após quase quatro meses no clube, Gastón entrou em campo pela primeira vez. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Após quase um ano sem jogar profissionalmente, o goleiro Gastón Guruceaga, 30 anos, entrou em campo com a camisa do Juventude. Nesta quarta-feira (8), o goleiro fez a sua estreia com a camisa Alviverde. Guruceaga entrou em campo pelo time B do Verdão na Copa Ruy Carlos Ostermann, da Federação Gaúcha de Futebol. O time venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de galego.

Ele foi contratado no mês de julho, antes mesmo da chegada do técnico Thiago Carpini. A última partida que o arqueiro uruguaio entrou em campo foi no mês de outubro de 2024 pelo Deportivo Cali, da Colômbia. Ele assinou contrato com o Juventude até o final da temporada 2025.

Logo aos seis minutos da partida contra o Aimoré, o goleiro uruguaio foi testado em uma cobrança de pênalti. O centroavante Matheus Rodrigues chutou rasteiro, no canto esquerdo, e o arqueiro catou com tranquilidade.

Formado nas categorias de base do Peñarol, Gastón assumiu a titularidade da equipe principal em 2016 e 2017, sendo bicampeão uruguaio. Passou ainda pelo Guaraní (PAR), Tigre (ARG) — onde conquistou a Copa da Superliga — e Palestino (CHI). De personalidade tranquila no dia a dia, o atleta chega para a sua primeira passagem no futebol brasileiro.

— O futebol brasileiro é muito aguerrido, tem muito ritmo aqui no Brasil, mesmo pra minha posição, pra goleiro, tem muito jogo com os pés, tem que trabalhar muito, o técnico agora, o Thiago Carpini, ele gosta que a gente jogue muito com os pés — afirmou o goleiro.

É um clube muito organizado, a infraestrutura é muito boa, na verdade, das melhores que eu já estive. GASTÓN GURUCEAGA Goleiro do Juventude

Em 2024, atuou pelo Liverpool, do Uruguai, conquistando a Supercopa Uruguaya, antes de se transferir para o Deportivo Cali, onde disputou a liga nacional, a Copa da Colômbia e a Libertadores. Guruceaga também tem passagens pelas seleções de base do Uruguai, com participação no Mundial Sub-20 e na Copa América Sub-20.

Guruceaga ainda não teve uma oportunidade com a camisa titular do Verdão. Quando ele chegou, também foi contratado o goleiro Jandrei, homem de confiança do técnico Thiago Carpini. Assim, o goleiro do país vizinho tem ocupado o banco de reservas. Sobre a estada pelo Estádio Alfredo Jaconi, ele comentou: