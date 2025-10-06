Do que o Caxias precisa para conquistar o acesso à Série B na última rodada do quadrangular

Técnico Júnior Rocha ainda acredita na classificação. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O sábado (11) será definitivo quanto ao futuro do Caxias na temporada de 2025. O líder da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C chega para a rodada final do quadrangular do acesso na lanterna do Grupo B.

Mesmo com a derrota para o São Bernardo, em São Paulo, o resultado paralelo de vitória do Londrina sobre o Floresta, no Ceará, manteve vivas as esperanças grenás de ainda sonhar com a vaga à Série B em 2026.

No entanto, para conquistar o acesso, o Caxias não depende apenas de si para se classificar. Se o São Bernardo empatar ou vencer o Londrina, o Caxias estará eliminado mesmo se vencer o Floresta no Estádio Centenário.

O Grená necessita obrigatoriamente que os paranaenses vençam os paulistas no estádio Vitorino Dias, em Londrina. Mas se isto acontecer, o Caxias ainda terá que ficar atento aos critérios de desempate.

Uma vitória do Caxias sobre o Floresta, por dois gols de diferença, combinada com uma vitória do Londrina sobre o São Bernardo por um gol garantem o segundo lugar da chave ao Grená. Também o time de Júnior Rocha garantirá a classificação se vencer o Floresta por um gol e o Londrina derrotar o São Bernardo por dois ou mais gols de diferença.

— Enquanto a matemática permitir, nós temos chance de acesso. Todos os jogos são muito parelhos. Eu vejo um campeonato muito competitivo. Tecnicamente não é uma Série A e não é uma Série B, mas tem muito bons jogadores, inclusive o nosso time — apontou o técnico Júnior Rocha.

Os cenários para o Caxias no sábado:

:: Se o Caxias perder ou empatar com o Floresta estará eliminado e ficará na lanterna do Grupo B;

:: Se o São Bernardo empatar ou vencer o Londrina no Paraná, o Caxias estará eliminado, mesmo vencendo o Floresta por qualquer escore;

:: Se o Caxias vencer o Floresta por um gol de diferença precisará torcer para que o Londrina derrote o São Bernardo por dois ou mais gols de diferença. Neste caso, ultrapassaria o São Bernardo, no saldo, e o Floresta, no critério de desempate que seria o confronto direto, para garantir o segundo lugar com seis pontos;

:: Se o Caxias vencer o Floresta por dois gols de diferença, basta uma vitória simples do Londrina (por um gol) sobre o São Bernado para o Caxias garantir o segundo lugar do grupo;

:: Mesmo classificando, o Caxias não tem mais chances de chegar à final da Série C. Apenas o melhor de cada grupo avança para a decisão e o Londrina já soma 9 pontos, seis a mais do que o Grená.

Classificação do Grupo B:

1º Londrina, 9, saldo 2

2º São Bernardo, 6, saldo 0

3º Floresta, 6, saldo 0

4º Caxias, 3, saldo -2

Última rodada

Sábado (11), às 17h

Caxias x Floresta, Estádio Centenário

Londrina x São Bernardo, Estádio Vitorino Dias