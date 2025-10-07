DM, cartões e desgaste: os problemas do técnico do Juventude para enfrentar o líder do Brasileirão

Elenco voltou aos treinos nesta terça-feira (7) no CT alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O técnico Thiago Carpini sabia que não teria vida fácil com o Juventude na zona de rebaixamento. Contudo, ele não esperava um problema tão grande de atletas no Departamento Médico, vetados com algum desgaste ou suspensos com cartões.

Contra o Fortaleza, na derrota por 2 a 1, de virada, no Estádio Alfredo Jaconi, ele não tinha nenhum dos laterais de origem disponíveis na esquerda. Marcelo Hermes e Alan Ruschel estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Os problemas do treinador aumentaram com duas situações médicas antes de entrar em campo no último domingo. O zagueiro Luan Freitas, o mais regular do setor, teve uma luxação no ombro. Ele será reavaliado no decorrer desta semana, mas segue no DM.

Titular do meio-campo, o volante Caíque teve uma fissura na costela e não foi relacionado contra a equipe de nordeste. Nesta semana, o jogador voltou aos treinos e deve retornar ao time para enfrentar o Palmeiras, sábado (11), às 19h.

Na reapresentação do elenco, nesta terça-feira (7), dois atletas foram reavaliados. O atacante Rafael Bilu e o zagueiro Abner. Ambos saíram desgastados e não suportaram os 90 minutos da rodada anterior. O lateral-esquerdo Ewerthon seguiu em campo mesmo com dores, pois o time já havia feito as cinco substituições. Ele também foi reavaliado. Pela sequência, a situação de Ewerthon pode ser revista para o próximo jogo, pois ele voltou de uma lesão na coxa. O trio fica à disposição para o jogo de sábado. Os únicos atletas que seguem no Departamento Médico são os zagueiros Wilker Angel, Luan Freitas e Natã.