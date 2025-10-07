Esportes

DM, cartões e desgaste: os problemas do técnico do Juventude para enfrentar o líder do Brasileirão

Técnico Thiago Carpini contará com dois retornos para enfrentar o Palmeiras e uma baixa. Treinador ainda tem atletas no Departamento Médico

Tiago Nunes

