Dirigentes do Caxias começam a traçar o futuro do departamento de futebol e do técnico Júnior Rocha

Como habitualmente faz às segundas-feiras à noite, o Conselho de Administração do Caxias irá se reunir no Estádio Centenário. Só que o encontro desta segunda-feira (13) é o mais esperado do ano, uma vez que o clube encerrou a sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro de forma frustrante e precisa começar a traçar os rumos de 2026.

Na próxima temporada, o Caxias irá disputar o Gauchão, a Copa do Brasil e a Terceira Divisão do Futebol Brasileiro.

O encontro deve iniciar por volta das 19h. O presidente Roberto de Vargas e seus vices, Maurício Grezzana e Jaime Bellicanta já tiveram uma conversa inicial no Estádio Centenário após o empate com o Floresta.

Pautas importantes estarão na mesa dos dirigentes grenás nesta noite. Entre elas a continuidade ou não de José Caetano Setti como vice de futebol ou a implantação de um novo departamento. Há uma pressão interna de alguns conselheiros que pedem pela saída do experiente dirigente da principal pasta do clube.

A renovação de Júnior Rocha também será avaliada. O treinador praticamente se despediu do clube nos últimos dias. Antes do jogo decisivo do quadrangular do acesso contra o Floresta, o técnico grená já falava publicamente nas entrevistas em "deixar um legado para o clube". E após o empate com os cearenses, Júnior Rocha foi claro ao revelar propostas de clubes, como a Inter de Limeira.

Na pauta dos dirigentes também estarão os reflexos desta temporada, sobretudo no que diz respeito à situação financeira do clube e o orçamento para 2026.