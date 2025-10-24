Dirigente do Caxias atualiza procura por técnico: "Nomes que têm carreira nacional estão sendo avaliados"

Chiquinho Corsetti participou do Show dos Esportes da Gáucha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O departamento de futebol do Caxias está fazendo uma análise minuciosa do mercado de técnicos do futebol brasileiro para ter o primeiro grande acerto da nova gestão da pasta. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o vice-presidente de futebol do clube, Chiquinho Corsetti, destacou que a busca pelo substituto de Júnior Rocha deve acabar até a próxima semana.

— Até ontem (quarta-feira) nós tivemos uma reunião com o presidente Roberto de Vargas, e ele até pediu que a gente tenha calma e paciência nessa escolha. Que sejamos bem criteriosos. Não tem uma pressa, mas claro, a gente imagina até semana que vem estar com esse nome acertado — revelou o novo dirigente grená.

Na mesa de conversas dos dirigentes estiveram nomes como Higo Magalhães, Cauan de Almeida, Rodrigo Santana, Allan Aal e Luizinho Lopes. Os treinadores entrevistados têm perfis semelhantes. São técnicos da nova geração, na faixa de 36 a 46 anos, e com estilo de jogo propositivo.

— Obviamente, buscamos um técnico que tem um jogo um pouquinho mais propositivo. Até por vir da arquibancada, a gente consegue identificar qual que é o DNA, o que o torcedor gosta, o que nós gostamos de ver. Eu noto que outros técnicos que vieram fechando mais a casinha, esperando um pouquinho mais, já tem uma chiadeira na arquibancada, né? Então, a torcida do Caxias, pelo menos em casa, gosta de alguém que proponha mais o jogo, que agrida um pouco mais, o lateral passe do meio, e que a gente ataque com mais volume, isso que a gente busca — confirmou o vice de futebol grená.

O dirigente do Caxias não descartou acerto com nenhum dos nomes citados acima, mas revelou que outros técnicos, ainda não divulgados pela imprensa, foram procurados, inclusive do futebol gaúcho.

— Estamos em processo de entrevistas. São bons nomes. Nomes que têm carreira nacional estão sendo avaliados dentro do nosso leque de opções. Conversamos com treinadores que não vazaram (na mídia). E tem do mercado gaúcho também. Ou que já passaram por aqui. Porque hoje o pessoal já rodou bastante ou passou aqui pela base, foi auxiliar de algum técnico. Tem nomes de qualidade que passaram aqui — apontou Corsetti, que finalizou: