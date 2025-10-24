Esportes

Vaga na casamata
Dirigente do Caxias atualiza procura por técnico: "Nomes que têm carreira nacional estão sendo avaliados"

Chiquinho Corsetti admite que departamento de futebol trabalha com cautela, mas deve anunciar substituto de Júnior Rocha até a próxima semana

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

