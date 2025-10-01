Diante do São Gabriel, Juventude tem novo empate na Copa FGF

Verdão empatou suas duas partidas na competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude empatou em 0 a 0 com o São Gabriel na 3ª rodada da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. A equipe sub-20 no Estádio Sílvio Corrêa, em São Gabriel, na tarde desta quarta-feira (1º).

Com o resultado, a equipe de Filipe Dias está em quarto lugar, com dois pontos. Empatou os dois confrontos que disputou, em três rodadas. Na estreia da competição, folgou.

Na próxima quarta-feira (8), o Ju recebe o Aimoré no Estádio Homero Soldatelli. A partida, válida pela 4ª rodada, inicia às 15h.

Em um primeiro tempo truncado, o Papo conseguiu criar algumas oportunidades. Lucas Fernandes tentou um voleio, mas foi bloqueado, logo aos sete minutos. Aos 20, arriscou novamente, dessa vez de fora da área. Aos 45, Yuri Kevem cobrou escanteio na cabeça de Roberson, mas a bola passou rente à trave.

Na etapa final, o Alviverde aumentou a pressão sobre o São Gabriel, porém não teve sucesso nas finalizações. Aos 25 minutos, Alexandre bateu cruzado para a defesa do goleiro. Tempo depois, Carlinhos teve uma chance de cabeça, mas não foi efetivo. Já nos acréscimos, Kauã Costa recebeu na pequena área, finalizou com força, mas o goleiro evitou o gol alviverde.