Derrota em casa faz chance de permanência do Juventude despencar quase 10%

Time de Thiago Carpini vem de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota de virada para o Fortaleza, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, foi um golpe duro nas chances de permanência do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o levantamento do Gato Mestre do Globo Esporte, as chances de o Alviverde escapar do rebaixamento para 2026 caíram quase 10 pontos percentuais.

Antes da rodada, o Juventude tinha 19,54% de probabilidade de permanecer na elite. Após o revés, o percentual despencou para 9,74%, uma redução de 9,8 pontos percentuais. O volante Jadson reconhece que os números refletem os resultados de campo.

— A gente tem feito muitas coisas, tem trabalhado muito, temos criado diversos mecanismos para que a gente chegue dentro do campo e consiga vencer partidas chaves. E não temos conseguido entregar esses pontos da maneira que a gente gostaria. Nos encontramos em um momento que é muito difícil, principalmente mentalmente — contou o volante sobre o momento alviverde.

O cálculo utiliza a metodologia do Gols Esperados (xG), empregando o modelo estatístico Poisson Bivariada e o método de Monte Carlo, que realiza 10 mil simulações para cada jogo restante.

Enquanto o Juventude se complicou, o Fortaleza foi o principal beneficiado do confronto direto. As chances de permanência do Leão do Pici cresceram de 14,95% para 22,60%, um aumento de 7,65 pontos percentuais na probabilidade de seguir na Série A.

Com 9,74% de chances de permanência, o Juventude está à frente apenas do Sport (2,24%) na tabela de probabilidades.

CHANCES DE PERMANÊNCIA