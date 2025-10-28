De jogador do Juventude a auxiliar de Júnior Rocha: a trajetória de Fernando Marchiori, futuro técnico do Caxias

Fernando Marchiori terá a primeira experiência como técnico no futebol do Rio Grande do Sul pelo Caxias. Aos 46 anos, o profissional chegará na sexta-feira (31) em Caxias do Sul para assinar contrato e ser apresentado no Estádio Centenário. Ele vem do Primavera, clube onde obteve êxito no último trabalho, conduzindo a equipe à elite do futebol paulista e a sua primeira disputa nacional em 99 anos, com a vaga à Copa do Brasil.
Natural de São Paulo, o treinador, no entanto, já esteve em solo caxiense como atleta. Foi no rival grená, o Juventude, que o então meia-esquerda vestiu a camisa alviverde em 11 jogos no Brasileirão de 2006.
Dentre as principais curiosidades na carreira do novo técnico grená estão a de ter sido auxiliar de Júnior Rocha no Luverdense, ter um irmão que atuou no Centenário e dois enfrentamentos decisivos contra o Caxias pela Série D do Brasileiro.
Com currículo repleto de conquistas e acessos estaduais e nacionais em clubes como ABC, Maringá, Cuiabá, Santos André e Primavera, Fernando Marchiori foi aprovado pelo departamento de futebol do Caxias em meio a um "vestibular" feito pela direção grená, que passou uma semana entrevistando treinadores afim de definir o melhor perfil.
O anúncio oficial por parte da direção grená ainda não aconteceu. Mas o Primavera se antecipou e anunciou o desligamento do treinador na noite de segunda-feira (27). Através de uma rede social, Marchiori se despediu do clube paulista.
— Hoje é o dia de agradecer por toda a temporada onde o Primavera atingiu os objetivos, o acesso para a temporada 2026 na série A1, do Campeonato Paulista e a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, feitos históricos e inéditos na vida do clube.
Tive junto comigo: atletas, membros da comissão técnica, os funcionários do Fantasma e os dirigentes remando na mesma direção. Deu tudo certo!
Obrigado a todos que apoiaram, o time— declarou o técnico, que ainda não confirmou a vinda para Caxias do Sul:
— Agora é momento de me preparar para novos desafios na carreira.
Sigo em frente com a certeza de que a cada dia podemos evoluir e nos fortalecer com novos objetivos.
Atleta de seleção de base e passagem pelo Juventude
Fernandinho, como era chamado na época de atleta, iniciou no futebol nas categorias de base da Portuguesa e viu de perto a formação de um dos melhores elencos profissionais da Lusa, que chegou ao vice-campeonato do Brasileirão em 1996.
Meia canhoto de origem, as atuações de Marchiori chamaram a atenção da Seleção Brasileira sub-20, que o convocou para a preparação do Sul-Americano de 1997. Dentre os nomes selecionáveis na lista estava também o de Ronaldinho Gaúcho.
Em 2006, o jogador foi contratado pelo Juventude após se destacar no Mogi Mirim. O Alviverde disputava a Série A do Brasileirão e terminaria a competição em 14º lugar na tabela, com 47 pontos. Mas, no Alfredo Jaconi, Marchiori atuou em apenas 11 jogos, sem gols, assistências ou atuações que fizessem com que ele permanecesse na temporada seguinte.
Fernando não teve uma carreira em clubes de renome e ainda vestiu as cores de equipes como Juventus, Avaí, CRB e Paraná, além de clubes de divisões inferiores da Espanha.
Pupilo de Júnior Rocha e duelos contra o Caxias
Após pendurar as chuteiras no futebol espanhol (onde atuou por San Fernando e Puertollano até 2009), Marchiori iniciou a carreira na casamata como auxiliar técnico do Luverdense em 2013.
Curiosamente, a equipe do Mato Grosso era comandada por Júnior Rocha, que deixou o Caxias após a disputa da Série C 2025. Foram dois anos trabalhando em Lucas do Rio Verde. A grande conquista foi o acesso à Série C do Brasileiro, justamente após dois confrontos decisivos contra o Grená, de Antônio Picoli. Vitórias do Luverdense por 2 a 1, no Centenário, e 2 a 0, no Mato Grosso, que deram uma das quatros vagas em disputa para a Terceira Divisão em 2014.
Já como técnico, Marchiori também sofreu uma eliminação para o Caxias em mata-mata da Série D. Foi em 2021. O Grená, de Rafael Jacques, venceu a Portuguesa, de Fernando Marchiori, por 1 a 0, em Caxias do Sul, e mesmo perdendo pelo mesmo placar em São Paulo, no confronto de volta da segunda fase, classificou-se nos pênaltis ao aplicar 4 a 1 nas cobranças.
Outra ligação familiar entre Marchiori e Caxias está em Tiago Marchiori, irmão caçula de Fernando (com 41 anos atualmente), e que atuou no Estádio Centenário. Assim como o irmão, Tiago era meio-campista e vestiu as cores grenás entre 2008 e 2009.