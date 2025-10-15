De jogador a auxiliar: ex-Inter e Caxias começa nova fase na carreira e mira licença na CBF

Juliano Pacheco no Show dos Esportes da Gaúcha Serra. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

Aos 35 anos, Juliano Pacheco vive uma nova fase no futebol. Após encerrar a carreira como jogador há cerca de três anos, ele passou a atuar numa empresa de intermediação de atletas, mas decidiu retornar ao campo em outra função. Recentemente, iniciou sua trajetória como auxiliar técnico da Apafut, equipe caxiense que disputa a terceira divisão do Campeonato Gaúcho.

O ex-volante, que começou a carreira no Inter e defendeu o Caxias, se prepara para obter a licença B da CBF, além de retomar o curso de Educação Física.

— Faz quase dois anos que parei de atuar, e agora estou começando em outra função. Acho importante estar sempre dentro do futebol — disse em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra.

Hoje, Juliano busca transformar a vivência como atleta no Inter, Goiás, Fortaleza, Figueirense, Caxias, entre outros, em conhecimento técnico, com o objetivo de construir uma carreira sólida como treinador no futuro.

O convite para integrar a comissão técnica da Apafut veio de Jefferson Borges, um dos fundadores do clube, e de Éverson Aguiar, atual treinador.

— Como atleta, você tem uma ideia, mas comissão técnica é totalmente diferente. Cada dia é uma novidade. Você vai se adaptando, moldando seu jeito, vendo como as pessoas lidam com aquilo. A Apafut me abriu as portas para viver isso com os atletas, enxergar a montagem de treino e todos os aspectos que não aparecem na TV — comentou.

Durante a carreira como jogador, Juliano teve contato com técnicos renomados, como Tite, no Inter, e Enderson Moreira, no Goiás, e que servem como referências. Ele também cita nomes como Pingo e Rafael Lacerda, com quem trabalhou no Caxias. A decisão de se aposentar veio entre os 32 e 33 anos, motivada por questões físicas e pessoais.