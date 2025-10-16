CT de cara nova: Após modernização e novos campos, Juventude projeta a médio prazo um hotel 

O Juventude está acelerando o projeto de modernização de seu Centro de Treinamentos (CT). A participação em sequência na Série A do Brasileirão possibilitou o investimento pesado. O clube da Serra deu um salto na infraestrutura com a instalação de um novo e moderno gramado sintético e a reforma completa de um campo anexo, que receberá uma nova grama. O objetivo é elevar a qualidade da formação de atletas e otimizar o trabalho do time profissional.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, o vice-presidente das categorias de base, Jones Biglia, detalhou a série de investimentos que o clube tem feito, destacando que a nova estrutura impacta diretamente a performance dos jogadores.

— Essa parte estrutural fizemos uma academia nova, reformamos a academia da base e modernizamos. E tudo isso, agora, com a parte do gramado sintético, não há dúvidas, nós vamos elevar muito também o nível de treinamento — afirmou Biglia, que completou sobre o sintético:

— Para quem, às vezes, não entende muito essa questão, pensa que um atleta que joga no gramado, que te dá velocidade, que te dá a condição de decidir jogadas mais rápido, não precisar dar dois toques para a bola, porque, às vezes, a bola, em um gramado ruim, fica viva. A gente consegue ter jogada de primeira, isso melhora a formação do atleta.

CT de Excelência e Planos Futuros

A modernização do CT faz parte de uma estratégia de longo prazo que incluiu parcerias com o Instituto Medicina do Esporte (IME) da UCS, além da reforma de academias. Com a nova estrutura, o clube está reorganizando sua logística interna.

- A nossa academia vai passar para o CT. Então, a gente vai ter um ganho lá de trabalho, porque vai estar com a academia do lado do campo, podendo fazer esse trabalho conjunto. A nossa parte administrativa da base já está lá também - explicou Biglia.

O próximo grande projeto, de médio prazo, é a construção de um alojamento, um hotel, dentro do CT para os jovens atletas e também o elenco profissional. Segundo o vice-presidente, isso traria ganhos enormes em controle de alimentação, sono e descanso. Além disso, o clube teria redução de custos com deslocamentos dos jovens.

Foco no Mercado Internacional

A base modernizada do Juventude está alinhada com as parcerias internacionais recentemente firmadas. Além de mirar o mercado uruguaio com uma série de amistosos no mês passado, o clube concretizou um intercâmbio de quatro atletas do Sub-20 com o Osasuna, da Espanha.