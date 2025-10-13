Corrida da CIC celebra os 150 anos da imigração italiana com esporte e tradição em Caxias do Sul

Júlia Lazari e Arthur Martinelli estiveram no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul será palco de um evento que celebra esporte, cultura e memória. A Corrida da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), organizada em homenagem aos 150 anos da imigração italiana, será no dia 16 de novembro. Com trajetos de 4,5 km, 9 km e uma caminhada de 2,5km, o evento busca valorizar a trajetória dos imigrantes italianos na região — coragem, esforço e união.

A ideia da corrida surgiu durante um encontro promovido pela CIC Jovem, grupo que reúne cerca de 40 integrantes, muitos deles com forte ligação com o universo da corrida.

— A gente levou para a diretoria da CIC, a diretoria executiva, já com alguns planejamentos de valores. Junto, quando veio a ideia da corrida, veio a ideia de vincular os 150 anos da imigração italiana, que estava sendo debatida em todas as diretorias da CIC — contou Arthur Martinelli, que faz parte da CIC Jovem.

O percurso terá largada e chegada na sede da SIC, com um trajeto cuidadosamente planejado para evitar subidas e garantir conforto aos participantes.

— Quando a gente comenta que a saída e o retorno vai ser a partir da CIC, tivemos muito cuidado em conduzir um trajeto que evitasse morros, que pudesse aí ser o mais confortável possível para quem for participar conosco — contou Júlia Lazari

Além da corrida, o evento contará com atrações culturais e apoio de parceiros locais, reforçando o vínculo com as raízes italianas e promovendo um momento de integração entre tradição e bem-estar.