Esportes

Corre Per La Storia
Notícia

Corrida da CIC celebra os 150 anos da imigração italiana com esporte e tradição em Caxias do Sul

Prova será no dia 16 de novembro com trajetos de 4,5 km, 9 km e caminhada. As inscrições seguem abertas

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS