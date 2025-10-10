Contra um gigante desfalcado, Juventude terá uma missão difícil, mas não impossível pelo Brasileirão

Rodrigo Sam espera ter sequência após quase três meses sem jogar. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O abismo na tabela do Brasileirão nunca foi tão nítido: uma diferença de 32 pontos separa o líder Palmeiras do penúltimo colocado, o Juventude. É um duelo de extremos, com o "Golias Paulista" no topo da Série A e o time gaúcho lutando desesperadamente para não cair e ter o seu dia de Davi. Este confronto desigual, em jogo atrasado da 12ª rodada, será neste sábado (11), às 19h, em São Paulo.

A discrepância de performance é reflexo direto do poderio financeiro, com o Palmeiras ostentando um investimento quase dez vezes maior. Mesmo vivendo seu recorde histórico com um orçamento na casa dos R$ 120 milhões, o Alviverde gaúcho tenta um milagre para superar a força da potência paulista.

O charme do futebol reside no imprevisível, aquele ponto nas 38 rodadas onde o gigante tropeça diante do desesperado. É essa a única esperança do torcedor do Juventude: agarrar-se à estatística de que o líder Palmeiras colocará em campo um time inédito, desfigurado por 10 desfalques de Abel Ferreira.

Embora o cenário seja promissor para o lanterna, o zagueiro Rodrigo Sam mantém os pés no chão, reconhecendo o enorme desafio contra um adversário com um elenco recheado de nomes caros e de qualidade.

— Vamos para um jogo muito difícil. O Palmeiras, por mais que tenha alguns jogadores que foram para as seleções, nós sabemos a força do elenco deles. Não é à toa que o time está em primeiro lugar. A gente sabe a força que eles têm lá dentro. Então, treinamos bastante essa semana, estudamos bastante o Palmeiras. Vamos muito bem treinados, sabendo o que tem que fazer e buscando somar pontos — afirmou o defensor do Juventude, que completou:

— Não tem jogo fácil, ainda mais falando do Palmeiras. É um dos melhores elencos do Brasil, o que os caras gastaram, investiram. Mas sabemos do nosso potencial também, da nossa qualidade. Viemos de bons jogos fora de casa, e a gente vai tentar somar pontos, porque estamos necessitando.

O Juventude também tem seus problemas para lidar. Além da tabela de classificação, o time busca reagir na Série A com vitórias. O técnico Thiago Carpini busca uma formação ideal. Os desfalques têm dificultado.

Na zaga, por exemplo, três atletas estão no Departamento Médico: Luan Freitas, Wilker Ángel e Natã. Abner retornou e formou dupla com Rodrigo Sam. Sobre o entrosamento, o defensor comentou:

— Tentamos nos entrosar nos treinos. A gente não consegue ter uma sequência da dupla de zaga, mas já nos conhecemos, e o pouco tempo de treino, tentamos nos adaptar ao máximo. Eu sou destro, eu jogo na esquerda e tenho que me adaptar. Então, a gente vai treinando junto e conversa bastante. Às vezes, uma conversa é melhor do que um treino — finalizou.