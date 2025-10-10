Esportes

Jogo duro
Contra um gigante desfalcado, Juventude terá uma missão difícil, mas não impossível pelo Brasileirão

Equipe de Thiago Carpini precisa somar pontos para tentar fugir do rebaixamento. Duelo deste sábado é atrasado da 12ª rodada da competição

