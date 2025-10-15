Conselho Jovem do Caxias promove festa beneficente em alusão ao Dia das Crianças

Celebração acontece das 13h às 18h. Gabriel Ferri / Divulgação

No dia 1º de novembro, o Estádio Centenário recebe a 8ª edição do Galerinha Grená, festa beneficente de Dia das Crianças. O evento, promovido pelo Conselho Jovem do Caxias, acontece das 13h às 18h.

Voltado a crianças carentes, participantes de projetos e instituições sociais, e filhos de sócios grenás, a festividade estima reunir mais de 600 crianças, entre 6 e 12 anos. Os sócios grenás devem inscrever seus filhos através do link.

Durante a tarde, serão realizadas atividades recreativas, esportivas e culturais, além de serviços como corte de cabelo, atendimento odontológico e outras ações de bem-estar. Todos os participantes recebem uma camiseta exclusiva do evento.