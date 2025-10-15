Esportes

Conselho Jovem do Caxias promove festa beneficente em alusão ao Dia das Crianças

A oitava edição do evento acontece no dia 1º de novembro, no Estádio Centenário

Camila Corso

Jornal Pioneiro

