Como se desenha o novo departamento de futebol do Caxias e os dois anúncios próximos de ocorrerem

O anúncio da saída de José Caetano Setti do cargo de vice de futebol do Caxias, após a eliminação do clube no Campeonato Brasileiro da Série C, não chegou a surpreender o ambiente grená. O experiente dirigente pediu afastamento alegando problemas pessoais. Mas uma mudança do departamento de futebol já estava programada para ocorrer de qualquer forma.

Os diretores de futebol que trabalharam com Setti desde setembro do ano passado no Estádio Centenário foram Valdecir Bersaghi e Ernani Heberle, mas ainda não há a certeza de que permaneçam.

Durante a semana várias reuniões aconteceram na casa grená e o que se projeta internamente para os próximos dias são dois anúncios: um vice de futebol e um assessor.

Dois conselheiros estão sendo sondados pelo presidente Roberto de Vargas e seus vices, Maurício Grezzana e Jaime Bellicanta, para assumirem a principal pasta do clube.

Só a partir de então será trabalhado o nome de um diretor executivo. O Caxias não teve esta figura no futebol no último ano porque José Caetano Setti chamou pra si a responsabilidade de reforçar o elenco. Mas o clube sente a necessidade, e os conselheiros e o Conselho de Administração do Caxias, cobraram a atual gestão de que tenha um profissional remunerado para ser o responsável por fazer uma repaginada no elenco visando a temporada de 2026.