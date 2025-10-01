Como o novo calendário do futebol brasileiro vai impactar o Juventude em 2026

Alviverde trabalha com dois cenários para 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir de 2026, o calendário do futebol brasileiro passará por transformações significativas. Em anúncio realizado nesta quarta-feira (1º), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou alterações nos formatos e nas datas das competições nacionais. As mudanças estarão em vigor pelos próximos quatro anos e prometem impactar diretamente os clubes. Para o Juventude, não é diferente.

Com as novidades, o Verdão terá como primeira competição o Campeonato Gaúcho, com início previsto para 11 de janeiro e com fim em 8 de março. Antes limitado a até 16 datas, cada campeonato estadual passará a ter no máximo 11 datas. O Gauchão, por exemplo, já seguiu esse modelo em 2025.

Uma outra novidade é a criação da Copa Sul-Sudeste. Neste torneio, cada Federação terá duas vagas. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não se manifestou sobre a distribuição de vagas pelo Estadual. Ela será disputada entre 25 de março e 7 de junho e com máximo de 10 datas.

O Juventude já está na Copa do Brasil 2026, que terá as quatro primeiras fases disputadas em jogos únicos. O início da competição está programado para 18 de fevereiro e a final no dia 6 de dezembro. Ao todo serão 126 times na disputa. Se o Ju permanecer na Série A, entra apenas na quinta fase, a última antes das oitavas de final.

Sobre o Brasileirão, caso o Juventude se mantenha na elite nacional, a competição começará no dia 28 de janeiro em meio ao Gauchão. A previsão de encerramento é 2 de dezembro. O formato segue o mesmo: 20 times se enfrentam em turno e returno. Quatro são rebaixados, seis têm vaga na Libertadores (quatro diretas para a fase de grupos e duas para a segunda fase) e outras seis para a Copa Sul-Americana.

No entanto, se for rebaixado para a Série B, o time alviverde entrará em campo entre 23 de março até 28 de novembro.

CENÁRIOS DO JUVENTUDE PARA 2026

Juventude terá o começo do Gauchão em 11 de janeiro. Porthus Junior / Agencia RBS

:: GAUCHÃO

Início: 11/01

Término: 08/03

Total de 11 datas e manutenção entre Janeiro e Março.

:: COPA DO BRASIL

Início: 18/02

Término: 06/12

- Clubes da Série A entram na 5ª fase

- Aumento de 92 para 126 clubes

- Jogo único da 1ª a 4ª fase

- Final em jogo único

:: COPA SUL-SUDESTE

Início: 25/03

Término: 07/06

Total de 42 partidas

- Clubes de competições da CONMEBOL não participarão da Copa Sul-Sudeste

- 12 participantes estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

- Campeão entra na 3ª fase da Copa do Brasil

PARTICIPANTES: Uma vaga para cada Federação (seis no total) através dos estaduais. E outras seis vagas para as mesmas seis Federações por torneios seletivos ou estaduais. Ao total, cada Federação terá duas vagas.

FORMATO: Dois grupos de seis em turno único jogando fora do grupo. Avançam para semifinais os dois primeiros para jogos de ida e volta.

:: BRASILEIRÃO SÉRIE A

Início: 28/01

Término: 02/12

- Manutenção do formato atual

:: BRASILEIRÃO SÉRIE B

Início: 21/03

Término: 28/11