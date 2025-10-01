Esportes

Novidades
Notícia

Como o novo calendário do futebol brasileiro vai impactar o Juventude em 2026

As mudanças estarão em vigor pelos próximos quatro anos e prometem impactar diretamente os clubes

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS