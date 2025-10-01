Como o novo calendário do futebol brasileiro vai impactar o Juventude em 2026

A partir de 2026, o calendário do futebol brasileiro passará por transformações significativas. Em anúncio realizado nesta quarta-feira (1º), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou alterações nos formatos e nas datas das competições nacionais. As mudanças estarão em vigor pelos próximos quatro anos e prometem impactar diretamente os clubes. Para o Juventude, não é diferente.
Com as novidades, o Verdão terá como primeira competição o Campeonato Gaúcho, com início previsto para 11 de janeiro e com fim em 8 de março. Antes limitado a até 16 datas, cada campeonato estadual passará a ter no máximo 11 datas. O Gauchão, por exemplo, já seguiu esse modelo em 2025.
Uma outra novidade é a criação da Copa Sul-Sudeste. Neste torneio, cada Federação terá duas vagas. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não se manifestou sobre a distribuição de vagas pelo Estadual. Ela será disputada entre 25 de março e 7 de junho e com máximo de 10 datas.
O Juventude já está na Copa do Brasil 2026, que terá as quatro primeiras fases disputadas em jogos únicos. O início da competição está programado para 18 de fevereiro e a final no dia 6 de dezembro. Ao todo serão 126 times na disputa. Se o Ju permanecer na Série A, entra apenas na quinta fase, a última antes das oitavas de final.
Sobre o Brasileirão, caso o Juventude se mantenha na elite nacional, a competição começará no dia 28 de janeiro em meio ao Gauchão. A previsão de encerramento é 2 de dezembro. O formato segue o mesmo: 20 times se enfrentam em turno e returno. Quatro são rebaixados, seis têm vaga na Libertadores (quatro diretas para a fase de grupos e duas para a segunda fase) e outras seis para a Copa Sul-Americana.
No entanto, se for rebaixado para a Série B, o time alviverde entrará em campo entre 23 de março até 28 de novembro.
CENÁRIOS DO JUVENTUDE PARA 2026
:: GAUCHÃO
Início: 11/01
Término: 08/03
Total de 11 datas e manutenção entre Janeiro e Março.
:: COPA DO BRASIL
Início: 18/02
Término: 06/12
- Clubes da Série A entram na 5ª fase
- Aumento de 92 para 126 clubes
- Jogo único da 1ª a 4ª fase
- Final em jogo único
:: COPA SUL-SUDESTE
Início: 25/03
Término: 07/06
Total de 42 partidas
- Clubes de competições da CONMEBOL não participarão da Copa Sul-Sudeste
- 12 participantes estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
- Campeão entra na 3ª fase da Copa do Brasil
PARTICIPANTES: Uma vaga para cada Federação (seis no total) através dos estaduais. E outras seis vagas para as mesmas seis Federações por torneios seletivos ou estaduais. Ao total, cada Federação terá duas vagas.
FORMATO: Dois grupos de seis em turno único jogando fora do grupo. Avançam para semifinais os dois primeiros para jogos de ida e volta.
:: BRASILEIRÃO SÉRIE A
Início: 28/01
Término: 02/12
- Manutenção do formato atual
:: BRASILEIRÃO SÉRIE B
Início: 21/03
Término: 28/11
- Manutenção do formato atual