Como o novo calendário da CBF irá afetar o ano de 2026 do Caxias

Caxias trabalha com dois cenários para 2026. Vitor Soccol / Assessoria / Caxias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um novo calendário para a temporada de 2026. Com todas as mudanças, a entidade máxima do futebol brasileiro aumentou em 26% o número de clubes em competições nacionais. Por exemplo, a Copa do Brasil, Série C e D terão aumento de participantes.

Já para os clubes da Série A do Brasileirão haverá uma redução de 15% no número de jogos no calendário, com a entrada dos clubes direto na 5ª fase da Copa do Brasil e redução dos estaduais. A Primeira Divisão do Brasileirão vai começar em janeiro e terminar em dezembro. Uma outra novidade foi o anúncio da criação da Copa Sul-Sudeste.

Com as mudanças, o Caxias trabalha com dois cenários. O Grená terá como primeira competição o Campeonato Gaúcho. Sobre a Copa Sul-Sudeste, cada Federação terá duas vagas. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não se manifestou sobre a distribuição de vagas pelo Estadual. O clube do Estádio Centenário também já está na Copa do Brasil, que terá jogos únicos da primeira fase até a quarta etapa.

Sobre as competições nacionais do Brasileirão, caso o Caxias suba para a Série B, o Grená entrará em campo em 23 de março até 28 de novembro. O formato de disputa seguirá o mesmo. Porém, se mantendo na Série C, a competição terá alterações. Para o ano seguinte seguirão os 20 clubes, mantendo o formato atual. Contudo, apenas dois serão rebaixados para Série D. Em 2027, a competição terá 24 clubes e no ano de 2028 aumentará para 28 times distribuídos em dois grupos de 14 equipes, com jogos de ida e volta.

CENÁRIOS DO CAXIAS PARA 2026

:: GAUCHÃO

Início: 11/01

Término: 08/03

Total de 11 datas e manutenção entre Janeiro e Março.

:: COPA DO BRASIL

Início: 18/02

Término: 06/12

- Clubes da Série A entram na 5ª fase

- Aumento de 92 para 126 clubes

- Jogo único da 1ª a 4º fase

:: COPA SUL-SUDESTE

Início: 25/03

Término: 07/06

Total de 42 partidas

- Clubes de competições da CONMEBOL não participarão da Copa Sul-Sudeste

- 12 participantes

- Campeão entra na 3ª fase da Copa do Brasil

PARTICIPANTES: Uma vaga para cada Federação (seis no total) através dos estaduais. E outras seis vagas para as mesmas seis Federações por torneios seletivos ou estaduais. Ao total, cada Federação terá duas vagas.

FORMATO: Dois grupos de seis em turno único jogando fora do grupo. Avançam para semifinais os dois primeiros para jogos de ida e volta.

:: BRASILEIRÃO SÉRIE B

Início: 21/03

Término: 28/11

- Manutenção do formato atual.

:: BRASILEIRÃO SÉRIE C

Início: 5/04

Término: 25/10

- Campeão terá vaga à 3ª fase da Copa do Brasil.

- Sem redução dos valores de cotas pagas pela CBF.

Em 2026

- 20 clubes, mantendo o formato atual.

- Apenas dois rebaixados para Série D 2027.

Em 2027

- 24 clubes com formato atual.

- Apenas dois rebaixados para Série D 2028.

Em 2028