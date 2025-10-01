Como o novo calendário da CBF irá afetar o ano de 2026 do Caxias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um novo calendário para a temporada de 2026. Com todas as mudanças, a entidade máxima do futebol brasileiro aumentou em 26% o número de clubes em competições nacionais. Por exemplo, a Copa do Brasil, Série C e D terão aumento de participantes.
Já para os clubes da Série A do Brasileirão haverá uma redução de 15% no número de jogos no calendário, com a entrada dos clubes direto na 5ª fase da Copa do Brasil e redução dos estaduais. A Primeira Divisão do Brasileirão vai começar em janeiro e terminar em dezembro. Uma outra novidade foi o anúncio da criação da Copa Sul-Sudeste.
Com as mudanças, o Caxias trabalha com dois cenários. O Grená terá como primeira competição o Campeonato Gaúcho. Sobre a Copa Sul-Sudeste, cada Federação terá duas vagas. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não se manifestou sobre a distribuição de vagas pelo Estadual. O clube do Estádio Centenário também já está na Copa do Brasil, que terá jogos únicos da primeira fase até a quarta etapa.
Sobre as competições nacionais do Brasileirão, caso o Caxias suba para a Série B, o Grená entrará em campo em 23 de março até 28 de novembro. O formato de disputa seguirá o mesmo. Porém, se mantendo na Série C, a competição terá alterações. Para o ano seguinte seguirão os 20 clubes, mantendo o formato atual. Contudo, apenas dois serão rebaixados para Série D. Em 2027, a competição terá 24 clubes e no ano de 2028 aumentará para 28 times distribuídos em dois grupos de 14 equipes, com jogos de ida e volta.
CENÁRIOS DO CAXIAS PARA 2026
:: GAUCHÃO
Início: 11/01
Término: 08/03
Total de 11 datas e manutenção entre Janeiro e Março.
:: COPA DO BRASIL
Início: 18/02
Término: 06/12
- Clubes da Série A entram na 5ª fase
- Aumento de 92 para 126 clubes
- Jogo único da 1ª a 4º fase
:: COPA SUL-SUDESTE
Início: 25/03
Término: 07/06
Total de 42 partidas
- Clubes de competições da CONMEBOL não participarão da Copa Sul-Sudeste
- 12 participantes
- Campeão entra na 3ª fase da Copa do Brasil
PARTICIPANTES: Uma vaga para cada Federação (seis no total) através dos estaduais. E outras seis vagas para as mesmas seis Federações por torneios seletivos ou estaduais. Ao total, cada Federação terá duas vagas.
FORMATO: Dois grupos de seis em turno único jogando fora do grupo. Avançam para semifinais os dois primeiros para jogos de ida e volta.
:: BRASILEIRÃO SÉRIE B
Início: 21/03
Término: 28/11
- Manutenção do formato atual.
:: BRASILEIRÃO SÉRIE C
Início: 5/04
Término: 25/10
- Campeão terá vaga à 3ª fase da Copa do Brasil.
- Sem redução dos valores de cotas pagas pela CBF.
Em 2026
- 20 clubes, mantendo o formato atual.
- Apenas dois rebaixados para Série D 2027.
Em 2027
- 24 clubes com formato atual.
- Apenas dois rebaixados para Série D 2028.
Em 2028
- 28 clubes com mudança de formato.
- Dois grupos com 14 clubes, jogos de ida e volta.
- Seis rebaixados para a Série D 2029, três de cada grupo.