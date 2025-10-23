Esportes

Como foram as primeiras conversas e o prazo para o Caxias anunciar o novo técnico

Departamento de futebol entrevistou alguns profissionais durante a semana e está mais próximo de definir os rumos da casamata do Centenário para 2026

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

