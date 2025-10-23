Como foram as primeiras conversas e o prazo para o Caxias anunciar o novo técnico

Higo Magalhães (E), Cauan de Almeida (acima) e Luizinho Lopes. CSA,Ricardo Duarte e Roberto Corrêa / CSA,Inter e Vila Nova/Divulgação

Um verdadeiro vestibular para treinadores. Só que neste teste haverá apenas uma vaga para comandar a casamata do Estádio Centenário. A direção do Caxias aproveita a semana para entrevistar alguns técnicos que se encaixem no perfil desejado pelo clube para substituir Júnior Rocha em 2026.

Dentre os nomes oferecidos e entrevistados pelo departamento de futebol grená estão Higo Magalhães, ex-CSA, Cauan de Almeida, que esteve recentemente na Portuguesa, e Rodrigo Santana, com breve passagem pelo ABC em 2025. Ainda foram oferecidos Allan Aal, que comandou o Botafogo-SP em boa parte da Série B desta temporada, e Luizinho Lopes, que deixou o Vila Nova em agosto.

Desde terça-feira (21) quando colocou alguns nomes na mesa, a direção do Caxias passou a ouvir e conhecer melhor o perfil dos candidatos a substituir Júnior Rocha no comando da equipe. E as conversas iniciais agradaram ao departamento de futebol, que busca o perfil de um profissional que tenha um estilo de jogo propositivo. Este será o DNA do time do Caxias em 2026 e os treinadores desta lista se encaixam nesse modelo de jogo.

A ideia dos dirigentes Léo Franco (diretor executivo), João Corrêa (gerente de futebol) e Chiquinho Corsetti (vice-presidente de futebol) é encerrar a etapa de entrevistas com treinadores nesta sexta-feira (24). Logo após, o clube se decidirá por um nome e então partirá para uma proposta oficial.

Os profissionais entrevistados são treinadores que estão livres no mercado. O clube não quer se indispor de tirar um técnico que esteja empregado. É o caso, por exemplo, de Leston Júnior, que acabou de acertar verbalmente sua renovação de contrato com o Floresta para 2026.