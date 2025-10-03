Esportes

Preparação grená


Com uma novidade entre os titulares e novas baixas, Caxias viaja para enfrentar o São Bernardo

Técnico Júnior Rocha comandou a última atividade com o elenco em Caxias do Sul na manhã desta sexta-feira (3)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

