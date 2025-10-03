Com uma novidade entre os titulares e novas baixas, Caxias viaja para enfrentar o São Bernardo

Júnior Rocha fará mudanças na equipe que enfrenta o São Bernardo. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias terá mudanças em busca da primeira vitória no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. O confronto direto contra o São Bernardo, no domingo (5), em São Paulo, irá definir quem chegará na rodada final ainda vivo na disputa pelo acesso. As duas equipes somaram apenas três pontos após quatro jogos.

Na manhã desta sexta-feira (3), o elenco de Júnior Rocha treinou com portões fechados no Estádio Centenário antes do embarque para São Paulo.

Uma mudança está confirmada: Gustavo Henrique entra na zaga na vaga de Alisson, que se recupera em casa após uma cirurgia pulmonar. Outras novidades podem ser confirmadas, sobretudo no ataque.

Já o atacante Iago, com dores no posterior da coxa, ficará de fora da partida. Jonathan Ribeiro deve iniciar o duelo. A outra alternativa é Igor Torres.

Também com dores no posterior da coxa, o meia Tomas Bastos passou por exames e está fora do duelo. Yann Rolim deve ser o escolhido para substituí-lo.

Welder deve seguir na equipe, mesmo tendo a sombra de Giovane Gomez pela camisa 9. A tendência ainda é pela manutenção do esquema 4-3-3.

O volante Lorran, com desconforto no posterior da coxa, não viajou com a delegação.

Uma provável escalação do Caxias teria: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Gustavo Henrique, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Yann Rolim; Calyson, Jonathan Ribeiro (Igor Torres) e Welder.