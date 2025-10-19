Esportes

Formação
Notícia

Com troca no gol e mais duas mudanças: um possível time do Juventude para enfrentar o Bragantino

Técnico Thiago Carpini será obrigado a realizar, pelo menos, três alterações na equipe para o jogo desta segunda-feira (20)

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

