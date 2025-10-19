Com troca no gol e mais duas mudanças: um possível time do Juventude para enfrentar o Bragantino

Guruceaga é uma possibilidade no gol do Juventude. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude recebe o Bragantino nesta segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma sequência de sete jogos sem vitória, o Verdão busca reencontrar o caminho dos bons resultados diante de sua torcida, mesmo com importantes desfalques que obrigam o técnico Thiago Carpini a reformular a equipe.

Suspensos, o goleiro Jandrei e o volante Mandaca ficam fora após acumularem três cartões amarelos, enquanto o lateral-esquerdo Alan Ruschel cumpre punição por expulsão após reclamação no fim do jogo contra o Fluminense. Com isso, mudanças são esperadas: o uruguaio Guruceaga pode assumir a meta. Ele foi o reserva imediato diante do time carioca. Há um revezamento no banco de um jogo para ele e outro para Ruan Carneiro. Na Copa FGF, os dois também tem ganhado minutagem.

Marcelo Hermes deve ocupar a lateral esquerda, e o experiente Nenê surge como alternativa para dar mais criatividade ao meio-campo. A boa notícia para Carpini é o retorno do zagueiro Rodrigo Sam, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Além disso, Luan Freitas, Wilker Ángel e Gabriel Veron iniciaram a transição física e estão mais próximos de retornar aos gramados, o que pode reforçar o elenco nas próximas rodadas.

Por outro lado, o Juventude ainda convive com baixas no departamento médico. O zagueiro Natã segue em tratamento, assim como o meia Lucas Fernandes com um desconforto muscular.