Com retornos de Jandrei e Alan Ruschel, Juventude está escalado para encarar o Grêmio

Carpini promove novas mudanças no time titular. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Novamente com novidades, o Juventude está escalado para enfrentar o Grêmio. A partida inicia às 16h deste domingo (26), na Arena, e é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

O time alviverde perdeu uma posição após a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, neste sábado, e está na vice-lanterna com 26 pontos. Só uma vitória pode fazer o Ju subir novamente na tabela e se reaproximar das equipes que estão fora do Z-4.

O goleiro Jandrei volta após cumprir suspensão. Na defesa, Alan Ruschel volta ao time, enquanto a dupla Rodrigo Sam e Marcos Paulo será mantida. Do meio para a frente, Peixoto segue na vaga do lesionado Mandaca e o trio ofensivo novamente terá Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

O Juventude vai a campo com Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Peixoto; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.