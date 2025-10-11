Esportes

Brasileirão 2025
Notícia

Com quatro novidades, Juventude está escalado para enfrentar o Palmeiras

Partida válida pela 12ª rodada ocorre às 19h deste sábado (11) no Allianz Parque

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS