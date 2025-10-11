Com quatro novidades, Juventude está escalado para enfrentar o Palmeiras

Juventude e Palmeiras duelam a partir das 19h deste sábado (11) no Allianz Parque. O confronto é válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2025.
E a equipe de Thiago Carpini está confirmada com: Jandrei; Reginaldo, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Sforza; Igor Formiga, Ênio e Gilberto.
As novidades de Carpini na escalação são a volta de Reginaldo à lateral direita. Com isso, Igor Formiga atuará numa segunda linha na vaga de Lucas Fernandes, que sentiu um desconforto muscular durante a semana e ficou de fora; Caíque, Marcelo Hermes e Ênio também retornam ao time titular.
Já os paulistas de Abel Ferreira vão a campo com: Weverton: Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Micael, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.
Com apenas 23 pontos, o Ju é o vice-lanterna da competição. Já o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 55 pontos.