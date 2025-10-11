Com quatro novidades, Juventude está escalado para enfrentar o Palmeiras

Time de Thiago Carpini busca reabilitação diante do líder. Porthus Junior / Agencia RBS

Juventude e Palmeiras duelam a partir das 19h deste sábado (11) no Allianz Parque. O confronto é válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2025.

E a equipe de Thiago Carpini está confirmada com: Jandrei; Reginaldo, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Sforza; Igor Formiga, Ênio e Gilberto.

As novidades de Carpini na escalação são a volta de Reginaldo à lateral direita. Com isso, Igor Formiga atuará numa segunda linha na vaga de Lucas Fernandes, que sentiu um desconforto muscular durante a semana e ficou de fora; Caíque, Marcelo Hermes e Ênio também retornam ao time titular.

MAIS JUVENTUDE Com baixas e uma novidade na delegação, Juventude encerra preparação para enfrentar o Palmeiras

Já os paulistas de Abel Ferreira vão a campo com: Weverton: Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Micael, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.