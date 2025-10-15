Esportes

Série A
Notícia

Com promoções para sócios, Juventude inicia venda de ingressos para jogo com o Bragantino

Confronto acontece na próxima segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

