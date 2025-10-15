Com promoções para sócios, Juventude inicia venda de ingressos para jogo com o Bragantino

Sócios podem adquirir até quatro ingressos no valor de R$ 30 cada. Porthus Junior / Agencia RBS

Na segunda-feira (20), o Juventude enfrenta o Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida, importante para uma recuperação alviverde na Série A, inicia às 19h, pela 29ª rodada.

O Verdão enfrenta uma difícil batalha na tentativa de sair do Z-4. Para lotar a casa jaconera, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 30 cada.

Os ingressos normais antecipados para os dois clubes custam R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada). No dia do jogo, os valores sobem para R$ 80 e R$ 40.

O Ju chega de mais uma goleada. Perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto atrasado da 12ª rodada. Já o Bragantino, em casa, venceu o Grêmio por 1 a 0. Os ainda tem jogos no meio da semana pela 28ª rodada: Ambos fora de casa, os paulistas encaram o líder Palmeiras às 19h desta quarta-feira (15), enquanto o Alviverde joga com Fluminense no dia seguinte, às 21h30min.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Juventude x Bragantino

29ª rodada da Série A do Brasileiro

Segunda-feira (20) — 19h

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção para Sócios:

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 30 cada

Válido até domingo (19), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até sexta-feira (26):

Arquibancada: R$ 60 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 30* (mandante e visitante).

Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 80 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 40* (mandante e visitante);

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + ingresso (arquibancada) Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões — 17h:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 17h,

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br