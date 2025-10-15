Com promoções para sócios, Juventude inicia venda de ingressos para jogo com o Bragantino

Na segunda-feira (20), o Juventude enfrenta o Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida, importante para uma recuperação alviverde na Série A, inicia às 19h, pela 29ª rodada.
O Verdão enfrenta uma difícil batalha na tentativa de sair do Z-4. Para lotar a casa jaconera, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 30 cada.
Os ingressos normais antecipados para os dois clubes custam R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada). No dia do jogo, os valores sobem para R$ 80 e R$ 40.
O Ju chega de mais uma goleada. Perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto atrasado da 12ª rodada. Já o Bragantino, em casa, venceu o Grêmio por 1 a 0. Os ainda tem jogos no meio da semana pela 28ª rodada: Ambos fora de casa, os paulistas encaram o líder Palmeiras às 19h desta quarta-feira (15), enquanto o Alviverde joga com Fluminense no dia seguinte, às 21h30min.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Juventude x Bragantino
29ª rodada da Série A do Brasileiro
Segunda-feira (20) — 19h
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção para Sócios:
- Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 30 cada
- Válido até domingo (19), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados até sexta-feira (26):
- Arquibancada: R$ 60 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 30* (mandante e visitante).
Ingressos no dia do jogo:
- Arquibancada: R$ 80 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 40* (mandante e visitante);
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões — 17h:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 17h,
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250