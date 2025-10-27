Com promoção para sócios, Juventude começa venda de ingressos para enfrentar o líder do Brasileirão

O Juventude recebe o Palmeiras no próximo domingo, dia 2 de novembro, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial para o Alviverde na luta contra o rebaixamento. A venda de ingressos para o confronto começou nesta segunda-feira (27) com uma promoção para os sócios do clube.
Associados do Juventude com as mensalidades em dia podem adquirir até quatro ingressos no valor promocional de R$ 40 cada. Esta promoção é válida até sábado (1º), às 23h, ou até o encerramento do lote promocional. Não há meia-entrada para este ingresso promocional. As compras devem ser feitas exclusivamente no site juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.
Os ingressos antecipados, disponíveis até 1º de novembro, custam R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada). No dia do jogo (2 de novembro), o valor será de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).
Os ingressos podem ser comprados online, no site juventude.eleventickets.com, tanto antecipadamente quanto no dia do jogo. No dia da partida, as bilheterias do Alfredo Jaconi abrirão a partir das 15h30min.
Juventude x Palmeiras
Brasileirão – Série A
Quando: Domingo (02/11), às 18h30min
Onde: Estádio Alfredo Jaconi
Início das vendas: 27 de outubro, às 9h
- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 04 ingressos no valor de R$ 40 cada*
* Promoção válida até sábado (01/11) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
* Não há meia-entrada para este ingresso;
* Máximo de 04 ingressos por pessoa;
* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados
Valor: R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada) *
Encerramento das vendas: 01/11
Disponível em:
- https://juventude.eleventickets.com
Ingressos no dia do jogo
Valor: RS 200 (inteira) / R$ 100 (meia-entrada) *
- https://juventude.eleventickets.com
- a partir das 15h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 19h30min (02/11)
* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
* Crianças com 11 anos ou menos: isentas
Sócios**
Jaconero Ouro: isento
Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br
Demais planos: isento
Cadeiras**
Proprietário: isento (setor cadeiras)
Sócios Jaconero Black: isento
Demais sócios: R$ 80
Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
Crianças de 04 a 11: R$ 25
Crianças até 03 anos: isentas
** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Estação Jaconera abre às 15h
Portões abrem às 16h30min
- Torcida do Juventude: portões 01 e 02
- Torcida do Palmeiras: portão 05 (Rua São João)
Informações fundamentais para acesso ao estádio
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250
OBS.: Ao adquirir ingresso, o torcedor autoriza, de forma gratuita e definitiva, o uso de sua imagem, nome e voz pelo Esporte Clube Juventude, em materiais de comunicação, divulgação do evento e demais mídias futuras do clube.