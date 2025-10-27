Com promoção para sócios, Juventude começa venda de ingressos para enfrentar o líder do Brasileirão

Jogo contra o Palmeiras será um dos quatro últimos no Jaconi. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude recebe o Palmeiras no próximo domingo, dia 2 de novembro, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial para o Alviverde na luta contra o rebaixamento. A venda de ingressos para o confronto começou nesta segunda-feira (27) com uma promoção para os sócios do clube.

Associados do Juventude com as mensalidades em dia podem adquirir até quatro ingressos no valor promocional de R$ 40 cada. Esta promoção é válida até sábado (1º), às 23h, ou até o encerramento do lote promocional. Não há meia-entrada para este ingresso promocional. As compras devem ser feitas exclusivamente no site juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Os ingressos antecipados, disponíveis até 1º de novembro, custam R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada). No dia do jogo (2 de novembro), o valor será de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).

Os ingressos podem ser comprados online, no site juventude.eleventickets.com, tanto antecipadamente quanto no dia do jogo. No dia da partida, as bilheterias do Alfredo Jaconi abrirão a partir das 15h30min.

Juventude x Palmeiras



Brasileirão – Série A

Quando: Domingo (02/11), às 18h30min

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

Início das vendas: 27 de outubro, às 9h

- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 04 ingressos no valor de R$ 40 cada*

* Promoção válida até sábado (01/11) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

* Não há meia-entrada para este ingresso;

* Máximo de 04 ingressos por pessoa;

* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: 01/11

Disponível em:

- https://juventude.eleventickets.com

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 200 (inteira) / R$ 100 (meia-entrada) *

- https://juventude.eleventickets.com

- a partir das 15h30min nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 19h30min (02/11)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80

Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 15h

Portões abrem às 16h30min

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida do Palmeiras: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250