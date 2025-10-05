Esportes

1x2
Notícia

Com pênalti perdido, Juventude sofre a virada do Fortaleza no Jaconi

Time da Serra saiu na frente logo no começo da partida, mas viu a equipe cearense vencer já no final em Caxias do Sul

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS