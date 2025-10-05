Com pênalti perdido, Juventude sofre a virada do Fortaleza no Jaconi

Ju não resistiu à pressão do Fortaleza no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

A cada rodada que passa, mais complicada fica a situação do Juventude na luta contra o rebaixamento para a Série B. Jogando no Alfredo Jaconi, o time de Thiago Carpini perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Fortaleza e chegou ao quinto jogo sem ganhar — três derrotas e dois empates.

O alviverde chegou a perder um pênalti, com Gilberto, no primeiro tempo, quando vencia por 1 a 0. Rafael Bilu marcou logo aos cinco minutos para o Juventude. No entanto, Mancuso e Bareiro viraram o jogo para os cearenses na segunda etapa.

Com o resultado, a equipe da Serra não conseguiu se aproximar da saída do Z-4 e caiu para a 19ª posição, com 23 pontos. O Juventude volta a atuar no próximo sábado (11), contra o Palmeiras, em jogo atrasado do primeiro turno.

Mais uma vez, Carpini teve que mudar a equipe de um jogo para outro. Depois de perder Marcelo Hermes e Alan Ruschel, suspensos, ainda contou com os desfalques de Luan Freitas e Caíque. Por outro lado, o treinador contou com o retorno do zagueiro Abner, recuperado de uma lesão muscular.

Jogando em casa, o Ju não perdeu tempo de se jogar para o ataque. Logo aos cinco minutos, Kuscevic afastou mal lançamento para a área e a bola sobrou no pé de Rafael Bilu. O camisa 99 driblou a marcação e mandou no canto do goleiro Brenno, abrindo o placar no Jaconi — 1 a 0.

A pressão alviverde seguiu. Em mais uma bobeada da defesa do Fortaleza, Gilberto quase conseguiu roubar a bola do goleiro, forçando Brenno a chutar direto pela linha lateral.

Aos 15, o árbitro Lucas Torezin foi ao VAR para analisar pênalti de Gaston Ávila em cima de Rodrigo Sam. Ao rever o lance, a penalidade foi assinalada para o Juventude. Gilberto chamou a responsabilidade. O camisa 19 bateu no canto, mas parou no goleiro do Fortaleza.

Aos 30, uma jogada ensaiada do Ju quase resultou em mais um gol. Rafael Bilu cobrou falta da intermediária no segundo poste e Mandaca apareceu nas costas da defesa. No entanto, o toque de cabeça foi direto para as mãos de Brenno.

Carpini aproveitou o intervalo para fazer duas trocas, assim como Palermo. No Ju, Batalla e Reginaldo entraram nas vagas de Rafael Bilu e Igor Formiga. O treinador da equipe cearense colocou Pochettino e Gúzman nos lugares de Herrera e Matheus Rossetto, respectivamente.

Virada com o dedo de Palermo

A primeira chance da segunda etapa foi do adversário do alviverde de Caxias do Sul. A defesa do Juventude afastou mal e Gúzman bateu por cima do gol de Jandrei, logo aos seis minutos.

Precisando do resultado, o Fortaleza seguiu pressionando o Ju. A bola cruzada na área encontrou a cabeça de Lucero. O camisa 9 do time cearense mandou por cima.

O alviverde voltou a incomodar apenas aos 20 minutos. Lucas Fernandes cobrou falta dentro da área e Taliari raspou de cabeça. A bola foi rebatida por Brenno e ninguém do Ju conseguiu empurrar para dentro.

Quem levou mais perigo foi novamente o Fortaleza. Pochettino chutou cruzado e Lucero bateu. Com Jandrei já vendido, a bola foi por cima da goleira do Juventude.

E de tanto pressionar, o time cearense conseguiu o empate no Jaconi. Aos 26, Mancuso entrou na área aos dribles e bateu. O chute desviou e enganou o goleiro do Ju — 1 a 1.

A resposta do time de Caxias veio no lance seguinte. Taliari tentou de bicicleta após cruzamento, mas mandou longe do gol de Brenno.

Na reta final da partida, a virada do Fortaleza veio. Yago Pikachu, que havia entrado um minuto antes, foi ao fundo e cruzou rasteiro para Bareiro. O paraguaio, com o gol vazio, só teve o trabalho de empurrar para a rede e fazer 2 a 1 para o time cearense.

Já no fim do jogo, Mandaca recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Juventude com 10 homens em campo e precisando do empate.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 27ª rodada

Juventude x Fortaleza

Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

JUVENTUDE (1)

Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo, INT), Abner (Daniel Peixoto, 34/2º), Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê, 31/2º); Rafael Bilu (Batalla, INT) e Gilberto (Gabriel Taliari, 8/2º). Técnico: Thiago Carpini

FORTALEZA (2)

Brenno, Mancuso, Kuscevic, Brítez e Gastón Ávila; Rossetto (Guzmán, INT), Lucas Sasha (Rodrigo, 32/2º) e Matheus Pereira; Breno Lopes (Yago Pikachu, 38/2º), Herrera (Pochettino, INT) e Lucero (Bareiro, 32/2º). Técnico: Martín Palermo

Gols: Rafael Bilu (J), aos cinco minutos do primeiro tempo; Mancuso (F), aos 26min, e Bareiro (F), aos 39min do segundo tempo.

Amarelos: Matheus Pereira (F), Lucas Sasha (F), Kuscevic (F) e Mandaca (J)

Vermelho: Mandaca (J)