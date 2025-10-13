Com o Caxias, Série C 2026 já tem 16 clubes confirmados 

Em 2025, Grená terminou na lanterna do quadrangular final. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá que disputar pela terceira vez consecutiva o Campeonato Brasileiro da Série C. E na edição de 2026, 16 clubes já confirmaram presença no torneio.

Pela boa participação na primeira fase nesta temporada, o Grená terá 10 jogos como mandante e nove como visitante na próxima edição da Série C. Ao contrário do que ocorreu nesta temporada.

Os 12 clubes que disputaram a Terceira Divisão em 2025 e permanecem para o campeonato do ano que vem são: Caxias, Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Confiança, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Maringá e Ypiranga.

A eles se juntam as quatro equipes que conquistaram o acesso da Série D do Brasileiro: Barra-SC, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz-PE.

Restam apenas quatro vagas que serão definidas com o rebaixamento das equipes que seguem na disputa da Série B até o dia 22 de novembro. Atualmente estão no Z-4: Botafogo-SP, em 17º, com 32, Amazonas, em 18º, com 31, Volta Redonda, em 19º, com 31 e Paysandu, em 20º, com 26.

Ainda estão ameaçados do 12º ao 16º, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária.

Formato

Em 2026, a Série C segue com a presença de 20 clubes e a mesma fórmula de disputa. Na primeira fase todos se enfrentam ao longo de 19 rodadas, e os oito mais bem colocados na tabela avançam para a disputa do acesso em dois quadrangulares com quatro equipes em cada. Os dois melhores de cada chave conquistam o acesso, e os dois melhores disputam a final.