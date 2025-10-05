Com novos desfalques, Juventude está escalado para enfrentar o Fortaleza

Juventude e Fortaleza fazem um duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão 2025 neste domingo (5). As duas equipes estão confirmadas para o duelo válido pela 27ª rodada e que inicia às 18h30min no Alfredo Jaconi.
O técnico Thiago Carpini já não contava com os laterais Marcelo Hermes e Alan Ruschel, suspensos, além de Wilker Ángel, Gabriel Veron e Natã, todos lesionados. Os últimos treinamentos da equipe ainda confirmaram duas novas baixas: Luan Freitas e Caíque.
O zagueiro teve uma suspeita de lesão ligamentar no ombro enquanto que o volante ainda sente dores após sofrer uma pancada nas costas na partida com o Inter. A boa notícia fica pela volta do zagueiro Abner, recuperado de uma lesão muscular.
Escalações
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini
FORTALEZA: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Brítez e Gastón Ávila; Rossetto, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Breno Lopes, Herrera e Lucero. Técnico: Martín Palermo