Com novos desfalques, Juventude está escalado para enfrentar o Fortaleza

Técnico Thiago Carpini perdeu zagueiro e volante titulares para o duelo deste domingo (5), às 18h30min, no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

