Com novos desfalques, Caxias retoma os trabalhos de olho no jogo mais importante de 2025

Volante Vini Guedes durante treinamento no CT Baixada Rubra. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O grupo de jogadores do Caxias volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira (7) e inicia a preparação para o jogo mais importante do clube em 2025. No sábado (11), a equipe de Júnior Rocha decide sua vida no Campeonato Brasileiro da Série C. Na lanterna do Grupo B do quadrangular do acesso, com apenas três pontos, o Grená recebe o Floresta (que soma seis) no Estádio Centenário a partir das 17h.

Não basta vencer, o Caxias ainda precisa que o São Bernardo perca para o Londrina, no Paraná, além de tirar uma diferença de gols para paulistas e cearenses na última rodada.

E para este enorme desafio, o elenco de Júnior Rocha terá duas novas baixas: Douglas e Thiago Ennes. Ambos foram expulsos durante a derrota para o São Bernardo. Para o lugar do zagueiro, Gustavo Henrique deve ficar à disposição, uma vez que uma virose o impediu de atuar em São Paulo no domingo (5). Já para a lateral direita a tendência é de que Ronei entre na equipe. A outra opção seria Mantuan, que já atuou improvisado neste setor.

Mas os problemas do treinador não param por aí. Ausentes em São Bernardo do Campo, Iago e Tomas Bastos, ambos com desconforto muscular, são dúvidas entre os relacionados. Jonathan Ribeiro e Yann Rolim foram os escolhidos para substituí-los no fim de semana, mas pouco produziram. Aliás, o Caxias ainda segue com problemas ofensivos e só marcou uma vez nas últimas oito partidas.