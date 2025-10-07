Esportes

Última rodada
Notícia

Com novos desfalques, Caxias retoma os trabalhos de olho no jogo mais importante de 2025

Elenco inicia na tarde desta terça-feira (7) a preparação para o confronto contra o Floresta pela sexta rodada do quadrangular do acesso na Série C do Brasileiro

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

